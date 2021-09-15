На заводе «Фармасинтез» в Тюмени началось производство гормональных препаратов

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С 300 тыс. до 2 млн упаковок в месяц вырос объем производимых твердых лекарственных форм с марта 2020 года на заводе по производству гормональных препаратов в Тюмени.И это не предел возможностей предприятия, цифра может вырасти до трех миллионов упаковок сахароснижающих препаратов в месяц.

На заводе производят средства для гормонозаместительной терапии, которые сохраняют баланс гормонального фона человека: системные, половые гормоны, оральные контрацептивы — все для эндокринологии. Первые гормональные препараты с завода «Фармсинтез» в Тюмени появятся в аптеках и больницах в четвертом квартале 2021 года. На восьми линиях завода будут производить до 5 млн упаковок в год.

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В ближайшее время завод получит разрешение на ввод в эксплуатацию. Завод будет выпускать около 40 наименований запатентованных препаратов. Пока зарегистрировано 15 препаратов, которые намерены выпускать в ближайшее время. С 2022 года это число будет увеличиваться, объемы наращиваться. И к концу следующего года завод выйдет на плановую мощность.

Построить завод удалось за два года в сложнейших условиях ограничений из-за ковида. В Тюмени сегодня один из самых крупнейших заводов по производству гормональных препаратов. Территория завода составляет более 25 тыс. кв. метров. Запущено восемь линий. Объем инвестиций по проекту составил более 4 млрд рублей, создано более 130 рабочих мест.