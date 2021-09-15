Запущено рабочее движение по 27-километровому участку обхода Курска

© rosavtodor.gov.ru

Капитальный ремонт на объекте стартовал весной 2019 года. Главным итогом работ стало увеличение количества полос движения с двух до четырех (с разделительным барьерным ограждением). Расширение проезжей части произошло впервые за весь срок службы построенной дороги, который составил более 50 лет.

© rosavtodor.gov.ru

Кроме того, федеральные дорожники построили и отремонтировали 17 водопропускных труб, привели в нормативное состояние 43 пересечения и примыкания, устроили поверхностный водоотвод, выполнили планировку насыпей и выемок, установили транспортные и пешеходные светофоры. Также для удобства жителей населённых пунктов, находящихся рядом с дорогой, смонтировали 22 новых автопавильона, устроили тротуары и пешеходные дорожки.

© rosavtodor.gov.ru

«Теперь поездка по трассе М-2 и для транзитного транспорта, и для жителей Курской области станет гораздо более комфортной и безопасной. Хочу поблагодарить всех строителей и проектировщиков за проделанную профессиональную работу. Команду губернатора — за конструктивный диалог, за содействие, которое всегда необходимо, особенно — при реализации таких значимых, крупных объектов. Отдельно отмечу, что в регионе с 2023 по 2026 годы Росавтодор планирует расширить с двух до четырех полос еще несколько участков автодороги М-2 „Крым“ — это более 53 километров. Другой важный объект — участок с 9-го по 22-й километры трассы Р-298 Курск — Воронеж, где аналогичные работы начнутся уже в этом году», — обозначил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

Кроме того, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства принял участие в открытии одного из крупных объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» — улицы Бойцов 9-й Дивизии в Курске (участок от ул. Звездная до ул. 50 лет Октября). В ходе проведенных работ была расширена проезжая часть, количество полос движения увеличено с двух до четырех, устроены разделительная полоса, новая линия электроосвещения, тротуары по обе стороны дороги и первая в Курске велосипедная дорожка. Работы на объекте выполнены с опережением графика. По контракту сдача объекта планировалась в ноябре 2022 года, но темп работ позволил открыть дорогу уже сейчас.

© rosavtodor.gov.ru

Благодаря реализации нацпроекта всего на территории Курской области в 2021 году в нормативное состояние планируют привести 42 объекта общей протяженностью 95,23 км. Это 49,874 км региональных и межмуниципальных автомобильных дорог (6 объектов) и 45,356 км дорог местного значения (36 объекта).

© rosavtodor.gov.ru

На данный момент выполнено 96% строительно-монтажных работ. Завершаются работы на дорогах местного значения в Щигровском районе протяженностью 5,34 км. Начаты работы на объектах нацпроекта 2022 года в Курске: ул. Радищева (2,6 км), ул. Павлова (0,3 км), ул. Гоголя (1,2 км).

© rosavtodor.gov.ru