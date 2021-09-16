В Нижегородской области открыли элеватор на 130 тыс тонн зерна

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Агрохолдинг «РБПИ Групп» запустил крупнейший в регионе элеваторный комплекс на 130 тысяч тонн зерна, что составляет около 10% от общего объема, производимого за год в Нижегородской области. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что инвестиции в проект превысили 300 млн рублей.

Частично элеватор будет заполняться зерном производства компании-инвестора, частично — продукцией других аграриев Нижегородской области. Элеватор располагается в городе Перевоз, что позволяет использовать для транспортировки зерна как автомобильный, так и железнодорожный транспорт.

Отмечено, что объект начинал строить другой инвестор, но не завершил. С 2012 года недостроенный элеватор простаивал. Агрохолдинг «РБПИ групп», завершивший реализацию проекта, является крупнейшим инвестором в АПК Нижегородской области. С 2012 года он вложил в свои нижегородские проекты более 20 млрд рублей.

Основной объем зерна из элеватора будет использоваться при подготовке кормовой базы для животных, которых выращивает «РБПИ групп» в Нижегородской области. Свинокомплексы инвестора уже работают в Вадском и Большемурашкинском районах, сейчас ведется строительство двух объектов в Сергачском и Ардатовском районах.