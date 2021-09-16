Трансмашхолдинг передал Египту новые пассажирские вагоны

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В Арабской Республике Египет состоялась официальная встреча первых пассажирских вагонов третьего класса с системами кондиционирования воздуха, поставляемых Трансмашхолдингом (ТМХ) Национальным железным дорогам Египта.

В Египет доставлены четырнадцать пассажирских вагонов этой модели из предусмотренных контрактом 500. Передача заказчику прибывших вагонов знаменует начало второго этапа поставок, который включает 800 вагонов с кондиционированием воздуха, в том числе 500 вагонов третьего класса, 180 вагонов второго класса, 90 вагонов первого класса, сборка которых осуществляется на заводе в г. Дунакеси (Венгрия), а также 30 вагонов-ресторанов, которые будут изготовлены на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ, входит в ТМХ) в России.

В настоящее время завершен первый этап реализации контракта, в рамках которого была осуществлена поставка 500 вагонов третьего класса с системами принудительной вентиляции. В общей сложности в настоящее время в Египет доставлено 38% от объема заказа (1300 единиц).

Впервые, поступающие в эксплуатацию в Египте, пассажирские вагоны третьего класса оборудованы системой кондиционирования воздуха. Дизайн интерьера нового подвижного состава выполнен в синих и оранжевых тонах. Для защиты от прямых солнечных лучей используются встроенные между окнами с двойным остеклением занавески и шторки, управление которыми осуществляется из салона.

Каждый вагон оснащен информационными табло, на котором указываются дата, время, сведения о температуре и в салоне поезда и за бортом, а также об уровне влажности. Информация отображается на арабском и английском языках. Цветографическая схема окраски по сравнению с ранними партиями вагонов изменена, используются образы египетских пирамид.

«Своевременная доставка и высокое качество пассажирских вагонов для Египетских железных дорог является для ТМХ приоритетом», — сказал в ходе церемонии гендиректор ТМХ Кирилл Липа. — Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы отправляем 35 вагонов в месяц, стабильно поддерживаем уровень эксплуатационной готовности парка на уровне 97% и будем продолжать работать в таком же режиме. Заменив более трети пассажирского парка Египетских железных дорог, ТМХ рассчитывает внести свой вклад в повышение безопасности и комфортабельности железнодорожных перевозок в стране".

Контракт на поставку 1300 пассажирских вагонов общей стоимостью 1 млрд евро был подписан в сентябре 2018 года и вступил в силу в мае 2020 года.

© www.tmholding.ru

© www.tmholding.ru