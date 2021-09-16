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Экспорт

Трансмашхолдинг передал Египту новые пассажирские вагоны

 © www.tmholding.ru

В Арабской Республике Египет состоялась официальная встреча первых пассажирских вагонов третьего класса с системами кондиционирования воздуха, поставляемых Трансмашхолдингом (ТМХ) Национальным железным дорогам Египта.

В Египет доставлены четырнадцать пассажирских вагонов этой модели из предусмотренных контрактом 500. Передача заказчику прибывших вагонов знаменует начало второго этапа поставок, который включает 800 вагонов с кондиционированием воздуха, в том числе 500 вагонов третьего класса, 180 вагонов второго класса, 90 вагонов первого класса, сборка которых осуществляется на заводе в г. Дунакеси (Венгрия), а также 30 вагонов-ресторанов, которые будут изготовлены на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ, входит в ТМХ) в России.

В настоящее время завершен первый этап реализации контракта, в рамках которого была осуществлена поставка 500 вагонов третьего класса с системами принудительной вентиляции. В общей сложности в настоящее время в Египет доставлено 38% от объема заказа (1300 единиц).

Впервые, поступающие в эксплуатацию в Египте, пассажирские вагоны третьего класса оборудованы системой кондиционирования воздуха. Дизайн интерьера нового подвижного состава выполнен в синих и оранжевых тонах. Для защиты от прямых солнечных лучей используются встроенные между окнами с двойным остеклением занавески и шторки, управление которыми осуществляется из салона.

Каждый вагон оснащен информационными табло, на котором указываются дата, время, сведения о температуре и в салоне поезда и за бортом, а также об уровне влажности. Информация отображается на арабском и английском языках. Цветографическая схема окраски по сравнению с ранними партиями вагонов изменена, используются образы египетских пирамид.

«Своевременная доставка и высокое качество пассажирских вагонов для Египетских железных дорог является для ТМХ приоритетом», — сказал в ходе церемонии гендиректор ТМХ Кирилл Липа. — Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы отправляем 35 вагонов в месяц, стабильно поддерживаем уровень эксплуатационной готовности парка на уровне 97% и будем продолжать работать в таком же режиме. Заменив более трети пассажирского парка Египетских железных дорог, ТМХ рассчитывает внести свой вклад в повышение безопасности и комфортабельности железнодорожных перевозок в стране".

Контракт на поставку 1300 пассажирских вагонов общей стоимостью 1 млрд евро был подписан в сентябре 2018 года и вступил в силу в мае 2020 года.

 © www.tmholding.ru

 © www.tmholding.ru
Источник: https://www.tmholding.ru/media/events/12064.html

Тверской вагоностроительный завод, Трансмашхолдинг, машиностроение, экспорт
  • Нет аватара torp
    16.09.2113:15:38

    почему Венгрия, а не ТВЗ?    

    #1239758
    • Нет аватара Лексур
      16.09.2115:38:41

      Потому что стучаться головой об стену не способствует мыслительному процессу. Причин может быть много. Например, российские мощности заняты другими заказами. Второй пример, в Венгрии есть компетенции для «тропической» комплектации вагонов, а в России нет. Причин может быть масса. Но если искать к чему бы придраться и биться головой о стены в припадках, эти мысли не придут в голову.

      #1239768
      • Нет аватара torp
        16.09.2117:06:51

        Ваши пустые домыслы-высеры в комментариях абсолютно никому не интересны. Был прямой вопрос? Если нет ответа — лучше промолчать, за умного сойдете.

        #1239777
    • Нет аватара nabludatel71
      16.09.2116:37:11

      Венгрия — всего лишь соисполнитель. При этом вагоны-основы они получают от ТВЗ, там производится лишь дооснащение.

      С мая 2020 по июль 2021 мы отгрузили в Египет 436 вагонов на 225 млн долл., в Венгрию — 72 основы на 22 млн долл. и на 8 млн специфических запчастей.

      #1239773
      • Clausson Clausson
        16.09.2117:13:48

        Не совсем так, если верить пресс-службе ТВЗ.

        Производство с февраля совместное, в Венгрию помимо вагонов на дооснащение теперь идут и машинокопмлекты где из них собирают вагоны. Венгерские рабочие и инженеры год учились в Твери.

        А причина простая: Тверской завод перегружен заказами РЖД. Венгры предложили очень хорошие условия и сами профинансировали венгерский филиал. Можно сказать что ТВЗ задорма получил хорошо оснащенный завод в Венгрии. И кроме того, у венгров есть компетенции которых не хватало в Твери.

        Выгодно по всем возможным пунктам.

        #1239778
  • Clausson Clausson
    16.09.2117:15:51

    Видел как-то репортаж из Египта. Им очень нравится, отмечают большой прогресс и удобство новых вагонов. Пассажиры отмечают, что теперь третий класс лучше (комфортней) второго, а билеты дешевле.

    ЗЫ: я вот только не пойму, что не так с тележкой на фото? Такое ощущение, что там комья чернозема налипли - откуда?

    Отредактировано: Clausson~17:18 16.09.21
    #1239779
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