Газпром нефть открыла высокотехнологичный топливный терминал в Свердловской области

© www.gazprom-neft.ru

«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию модернизированный топливный терминал «Нижний Тагил» в Уральском федеральном округе, который позволит обеспечить поставки бензина и дизельного топлива в Свердловскую область, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Обновленный логистический комплекс стал самым современным и высокотехнологичным объектом топливной инфраструктуры региона. Благодаря расширению резервуарного парка и внедрению новых систем хранения и перевалки нефтепродуктов эффективность терминала увеличилась на 50%, что позволит ежегодно отгружать потребителям — розничным сетям АЗС и промышленным предприятиям — более 300 тыс. тонн топлива. Объем инвестиций «Газпром нефти» в модернизацию терминала «Нижний Тагил» превысил 3 млрд рублей.

В рамках проекта было обновлено ключевое оборудование топливного терминала — резервуары для хранения нефтепродуктов общим объемом 20 тыс. м³, железнодорожная эстакада и пункты налива топлива в автомобильный транспорт. Передовые системы сбора и рекуперации паров нового терминала исключают воздействие на окружающую среду. Полностью обновлена система контроля и автоматизирован учет движения топлива. Все топливные операции контролируются с помощью цифровых датчиков, а информация о количестве и качестве бензина и дизельного топлива поступает в систему «Нефтеконтроль — Газпром нефть» в режиме реального времени.

«Стратегия развития логистической сети „Газпром нефти“ предполагает масштабную модернизацию терминалов в 17 российских регионах, включая уже реализованные проекты в Свердловской и Ленинградской областях. Это позволит существенно увеличить объем поставок нашего топлива на местные розничные и мелкооптовые рынки. В настоящее время мы ведем работы по строительству терминалов в Кемеровской и Тюменской областях, планируем ввести их в эксплуатацию уже в 2023 году. Сумма инвестиций в развитие терминальной сети „Газпром нефти“ до 2030 года составляет свыше 50 млрд руб» — сообщил Александр Крылов, директор по региональным продажам.

© www.gazprom-neft.ru

© www.gazprom-neft.ru

© www.gazprom-neft.ru