В Приморье открыли современный холодильный комплекс для рыбной продукции

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Новый терминал для охлажденной продукции начал работу в Приморском крае. АО «Далькомхолод» увеличивает мощности своей логистической структуры и помогает дальневосточным рыбакам с отправкой их продукции потребителям.

Новый терминал охлажденной продукции будет иметь полезный объем хранения 15 тысяч кубометров. При этом, здесь будут работать современные технологии — автоматизированная шаттловая система перемещения грузов на палетах, единственная в Приморском крае. Ее явные преимущества: увеличение скорости загрузки и выгрузки, эффективное использование площади склада с увеличением емкости хранения склада до 85% и безопасная эксплуатация.

Численность персонала составляет 50 человек. После реализации проекта второй очереди терминала охлажденной продукции численность сотрудников составит 120 человек

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«Сегодня востребованность мощностей по хранению и переработке рыбопродукции очевидно очень велика. Поэтому этот проект родился вовремя. Благодаря инновационным технологиям, которые мы внедряем здесь, предприятие станет первым в Приморском крае, где будет работать автоматизированная шаттловая система для складов. Этот терминал построен для тех специалистов, которые не боятся шагать в будущее, прежде всего, для молодежи. Первый, самый трудный проект, мы прошли быстро, вторая и последующие очереди, будут построены до 2024 года», — сообщил Президент ГК «Аква-Ресурсы» Руслан Кондратов.

Отмечено, что любое предприятие, которое строится на территории нашего округа — это большой плюс в экономику, это новые рабочие места и налоги для Артема. И чем больше на территории округа будет подобных предприятий, тем лучше для его жителей. Отмечена также социальная направленность работы предприятия, благодаря которой, мы совместными усилиями ведем работу по переселению из ветхого и аварийного жилья, занимаемся благоустройством территории.

Новый терминал «Далькомхолода» решает важную задачу по увеличению береговых мощностей по хранению и переработке рыбопродукции. В настоящий момент имеющиеся склады уже заполнены на 90%, поэтому рыбопромышленники отмечают острую потребность в новых складских емкостях в Приморье.

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«На Дальнем Востоке, в сумме, складских мощностей в десять раз меньше, чем в одном Пусане. Поэтому нам есть куда стремиться, и нам нужны современные технологии. Сегодня, с запуском этого терминала, в рыбной отрасли начинается новая эра больших и современных холодильников. И мы очень рады, что один из первых таких комплексов открывается в Приморском крае», — рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«Как представитель крупнейшей компании Камчатского края, отмечаю большие проблемы с выгрузкой нашей продукции на берег. Логистические цепи меняются: с иностранных портов в отечественные, рыба „идет“ на берег, получает здесь добавленную стоимость, и дальше мы становимся дистрибьюторами своей продукции. Поэтому я просто уверен, что именно такие новые, современные, „умные“ терминалы, которые способны не просто перевалить продукцию, а сделать добавленную стоимость, будут очень востребованы у рыбаков», — добавил президент Камчатского морского пароходства Дмитрий Домрачев.

«Это глобальное событие, связанное с изменением логистических потоков, которые произошли год назад под воздействием пандемии, так быстро отразилось в столь созидательном проекте. Такое бывает крайне редко, поэтому очень рад присутствовать на открытии очень важного и нужного для нашей отрасли терминала», — подчеркнул генеральный директор ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

«Мы поддерживаем и приветствуем решение „Далькомхолода“ по строительству нового терминала охлажденной продукции. Для нас это новые возможности и уверенность в том, что, когда мы привезем продукцию, не будет проблем с ее выгрузкой. А значит, суда быстро уйдут снова в море без простоя на рейде», — отметил генеральный директор рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр Сайфулин.

«Сейчас нашим судам приходится терпеливо стоять на рейде в ожидании выгрузки. Наблюдаем такое, как во Владивостоке, так и в Пусане. Для нашей компании нужно минимизировать непроизводственный простой в порту. Для этого необходимо, как модернизировать существующие мощности в портах, так и строить новые. В этом потребность у рыбаков, это увеличит темпы выгрузки. Поэтому открытие нового холодильника „Далькомхолода“ ускорит грузообработку судов в порту и увеличит грузооборот нашей компании», — сообщил начальник службы эксплуатации флота «Дальрифер» Максим Яркин.

«Это первый терминал в регионе, который использует технологию стеллажного хранения и позволяет на своей территории разместить рефрижераторный груз, нуждающийся в низкотемпературном хранении. Поэтому сейчас мы будем признательны властям Артема в ускорении получения всех разрешительных документов для ввода терминала в эксплуатацию. Это позволит в кратчайшие сроки продукцию, приходящую с моря, размещать в этих мощностях», — сообщил коммерческий директор АО «Терминал Астафьева» Дмитрий Друян.

Как сообщил исполнительный директор АО «Далькомхолод» Максим Миненко, новый терминал для охлажденной продукции дополняет цельную логистическую структуру предприятия, совместно с портовыми мощностями во Владивостоке и складами «Сухого порта» в Артеме.

«Этот складской комплекс специально вынесен за пределы городской территории, что значительно повышает его логистическую привлекательность для наших клиентов, позволяя получать груз и вывозить его во всех направлениях железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом. За счет отсутствия необходимости заезжать в городской трафик у клиентов экономится время и повышается оперативность доставки. Что несомненно скажется на свежести продукции и позволит снизить финансовую составляющую доставки грузов. Также будет снижена стоимость хранения за счет отсутствия здесь обычных сборов со складов на территории морских портов», — отметил Максим Миненко.

«Всегда приятно работать на новом оборудовании, поэтому мы гордимся, что „Далькомхолод“ первым применил технологию „шаттл“, модульного хранения груза. Наша задача в том, чтобы оперативно выгрузить груз и передать на склад, а роботизированная техника разместит по своим местам», — добавил начальник смены АО «Далькомхолод» Евгений Кравченко.

Транспортно-логистический центр «Сухой Порт», расположенный в городе Артем Приморского края с дополнительной ЖД инфраструктурой, создан в 2013 году для длительного хранения генеральных грузов различного вида, мягких контейнеров (БИГ-БЭГ), любых видов металла, крупнотоннажных сухих и рефрижераторных контейнеров.

Возможности «Сухого Порта» позволяют единовременно разместить и подключить до 100 рефрижераторных контейнеров, до 1000 40-футовых контейнеров, закрытые склады позволяют разместить 6 000 тонн рыбной продукции и до 18 000 тонн генеральных грузов на открытых складских площадках.

Использованы материалы с ресурсов:

https://www.primorsky.ru/news/242889/

https://vostokmedia.com/news/society/14-07-2021/proekt-terminala-v-slavyanke-budet-dorabotan-s-uchyotom-mneniya-zhiteley-investor