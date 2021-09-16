В Башкирии запустили новый завод про производству рессор

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В Белорецке в среду, 15 сентября, запустили серийное производство рессор. Инициатором проекта выступил резидент ТОСЭР «Белорецк», научно-производственная фирма «Рессора», работающая на базе «Уральского пружинного завода».

Объем инвестиций в организацию нового производства составил 500 млн рублей, создано 98 рабочих мест. Мощности предприятия позволяют выпускать 4 тыс. тонн продукции в год, планируется, что оно сможет обеспечить ведущих российских производителей транспорта качественными автокомпонентами по конкурентным ценам.

Генеральный директор «Уральского пружинного завода» и НПФ «Рессора» Денис Лукманов отметил, что на новом заводе внедрили автоматизированный цикл термической обработки и свободной гибки рессор и нанесения покрытия катафорезным грунтом. В планах компании выйти с продукцией и на рынок Европы.

Власти региона рассчитывают, что основными потребителями производимой в Белорецке продукции, станут «КамАЗ», «Уралвагонзавод» и автомобильный завод «Урал». Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин подтвердил, что компания рассчитывает получать в Белорецке необходимую для выпуска современных автомобилей продукцию и «перестать смотреть на импортные аналоги».

По мнению управляющего партнера Экспертной группы Veta Ильи Жарского, проект в Белорецке можно расценивать как дальнейший и уверенный шаг по углублению курса на 100%-ную локализацию производства автокомпонентов для ведущих российских автомобильных концернов.

«Строительство дополнительных мощностей по выпуску наиболее ходовых компонентов для покрытия нужд сразу трех крупных предприятий снижает риск со стороны санкций по части зависимости от поставок с внешних рынков, усиливает позиции российских производителей, которые за счет выхода на рынок товара по наиболее комфортным ценам выигрывают по части дальнейшего ценообразования. В целом автомобильная промышленность в России последовательно снижает уровень присутствия иностранных комплектующих, однако учитывая, что на легковые автомобили приходится по-прежнему наибольший процент всех продаваемых и выпускаемых в РФ авто, зависимость от импортных комплектующих определенного типа (в частности, электроники) сохраняется на высоком уровне, поскольку большая часть производств так или иначе приходится еще и на иностранных собственников», — отметил Жарский.

По оценкам эксперта, с учетом статуса приоритетного проекта и резидента ТОСЭР, а также заведомо готового рынка сбыта срок окупаемости проекта может составить от четырёх до 5,5 лет.

Фото: пресс-служба РБ