«Росатом» завершил испытания ядерного «топлива будущего»

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Эксплуатационные испытания твэлов с РЕМИКС-топливом успешно завершились на Балаковской АЭС в Саратовской области. Об этом 16 сентября 2021 года сообщила пресс-служба топливной компании «ТВЭЛ» (топливный дивизион Росатома).

РЕМИКС-топливо призвано снизить потребление природного урана в атомной энергетике и повторно использовать компоненты уже облучённого топлива. Основное преимущество замкнутого ядерного топливного цикла — возможность использования плутония, образующегося при облучении урана-238.

Тепловыделяющие сборки (ТВС) ВВЭР-1000, имеющие в составе экспериментальные тепловыделяющие элементы с РЕМИКС-топливом, прошли эксплуатацию в реакторе энергоблока № 3 атомной станции три топливных кампании — около пяти календарных лет. Выгрузка из реактора состоялась в рамках планово-предупредительного ремонта энергоблока, который в эти дни ведется на Балаковской АЭС. Всего в реактор энергоблока № 3 наряду со стандартными тепловыделяющими сборками были загружены три топливных сборки, в каждой из которых наряду со стандартными тепловыделяющими элементами были размещены по шесть тепловыделяющих элементов с РЕМИКС-топливом. Все пять лет испытаний специалисты контролировали нейтронно-физические и ресурсные характеристики экспериментальных ТВС — каких-либо отклонений от нормальной эксплуатации не было, что подтверждает проектные свойства нового ядерного топливаю

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После выгрузки из ТВС с инновационным топливом переместили в бассейн выдержки для снятия активности и остаточных тепловыделений от топлива до допустимых значений для его транспортирования. В 2023 году они будут отправлены в Дмитровград (Ульяновская область) в Научно-исследовательский институт атомных реакторов (входит в Росатом) для проведения послереакторных исследований.

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РЕМИКС-топливо (REMIX — regenerated mixture) — инновационная российская разработка для легководных тепловых реакторов, составляющих основу современной атомной энергетики. Его топливная композиция производится из смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива, с добавлением обогащенного урана. В отличие от уран-плутониевого топлива для «быстрых» реакторов (СНУП и МОКС) для РЕМИКС-топливо характерно более низкое содержание плутония (до 5%). Его нейтронный спектр не отличается от стандартного топлива с обогащенным ураном, поэтому поведение топлива в активной зоне реактора и количество плутония, образующегося из урана в результате облучения, в целом идентичны. Для операторов АЭС это означает, что в перспективе РЕМИКС-топливо можно будет внедрять без изменений в конструкции реактора и дополнительных мер по обеспечению безопасности. Использование такого топлива позволит многократно расширить сырьевую базу атомной энергетики за счет замыкания ядерного топливного цикла, а также повторно использовать облученное топливо вместо его хранения. Стратегическая задача перспективного внедрения РЕМИКС-топлива — замыкание ядерного топливного цикла c использованием реакторов на тепловых нейтронах.