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Новые заводы и цеха

В Челябинской области запущено новое брикетное производство компании ROCKWOOL

Фото Юлии Боровиковой (Южноуральская панорама)Фото Юлии Боровиковой (Южноуральская панорама) © polit74.ru

14 сентября на предприятии датской компании ROCKWOOL в городе Троицк Челябинской области состоялось открытие брикетного участка. Внедренные здесь технологии производства позволяют выпускать теплоизоляционную и акустическую продукцию с улучшенными характеристиками и эксплуатационными свойствами.

Брикетное производство включает в себя линию, на которой перерабатываются обрезки каменной ваты, появляющиеся в процессе производства. Поступающие отходы прессуют в брикеты и отправляют обратно на производственную линию, где их плавят вместе с основным сырьем — природным камнем.

Инвестиции в реализацию проекта составили 300 млн рублей.

Завод в Троицке является одним из самых эффективных в группе компаний. Производственный процесс более чем на 95% потребляет сырье и материалы, произведенные на территории России.

Фото Юлии Боровиковой (Вечерний Челябинск)Фото Юлии Боровиковой (Вечерний Челябинск) © polit74.ru

На заводе в Троицке и ранее во вторичное использование отправлялся максимально возможный объем отходов, но сейчас переработка стала стопроцентной.

На заводе также действует система замкнутого цикла использования технологической воды и собираемых с территории ливневых вод.

 © sun9-6.userapi.com

Челябинская область, строительные материалы, иностранные инвестиции
  • Badassgoliath Badassgoliath
    17.09.2101:40:44

    Я так смотрю, что респиратор, являющийся на таком производстве необходимой вещью, надет так, чтобы только отстали. Вне кадра он, очевидно, просто болтается на шее, чтобы можно было быстро прислонить его к лицу и тем самым избежать возможного замечания.

    К счастью, данный гражданин, не надевая респиратор на производстве, связанном с волокнами минеральной ваты, наносит все 100% вреда самому себе и 0% вреда окружающим людям, так что всё в порядке.

    #1239846
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