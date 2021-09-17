В Челябинской области запущено новое брикетное производство компании ROCKWOOL

Фото Юлии Боровиковой (Южноуральская панорама) © polit74.ru

14 сентября на предприятии датской компании ROCKWOOL в городе Троицк Челябинской области состоялось открытие брикетного участка. Внедренные здесь технологии производства позволяют выпускать теплоизоляционную и акустическую продукцию с улучшенными характеристиками и эксплуатационными свойствами.

Брикетное производство включает в себя линию, на которой перерабатываются обрезки каменной ваты, появляющиеся в процессе производства. Поступающие отходы прессуют в брикеты и отправляют обратно на производственную линию, где их плавят вместе с основным сырьем — природным камнем.

Инвестиции в реализацию проекта составили 300 млн рублей.

Завод в Троицке является одним из самых эффективных в группе компаний. Производственный процесс более чем на 95% потребляет сырье и материалы, произведенные на территории России.

Фото Юлии Боровиковой (Вечерний Челябинск) © polit74.ru

На заводе в Троицке и ранее во вторичное использование отправлялся максимально возможный объем отходов, но сейчас переработка стала стопроцентной.

На заводе также действует система замкнутого цикла использования технологической воды и собираемых с территории ливневых вод.

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