В Челябинской области запущено новое брикетное производство компании ROCKWOOL
Фото Юлии Боровиковой (Южноуральская панорама) © polit74.ru
14 сентября на предприятии датской компании ROCKWOOL в городе Троицк Челябинской области состоялось открытие брикетного участка. Внедренные здесь технологии производства позволяют выпускать теплоизоляционную и акустическую продукцию с улучшенными характеристиками и эксплуатационными свойствами.
Брикетное производство включает в себя линию, на которой перерабатываются обрезки каменной ваты, появляющиеся в процессе производства. Поступающие отходы прессуют в брикеты и отправляют обратно на производственную линию, где их плавят вместе с основным сырьем — природным камнем.
Инвестиции в реализацию проекта составили 300 млн рублей.
Завод в Троицке является одним из самых эффективных в группе компаний. Производственный процесс более чем на 95% потребляет сырье и материалы, произведенные на территории России.
Фото Юлии Боровиковой (Вечерний Челябинск) © polit74.ru
На заводе в Троицке и ранее во вторичное использование отправлялся максимально возможный объем отходов, но сейчас переработка стала стопроцентной.
На заводе также действует система замкнутого цикла использования технологической воды и собираемых с территории ливневых вод.
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17.09.2101:40:44