ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0uszOkL7RJ0
17 сентября 2021 г. В Казахстане на полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью, сообщили в Минобороны России.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Читайте также...
- Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела на орбиту аппарат Минобороны России
- В Арктике впервые испытали гиперзвуковую ракету «Кинжал»
- В РФ успешно испытывают вертолет, который до сих пор не создали ни в Европе, ни в США
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
18.09.2113:25:00