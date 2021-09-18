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ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0uszOkL7RJ0

17 сентября 2021 г. В Казахстане на полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью, сообщили в Минобороны России.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Источник: https://tvzvezda.ru/news/2021917344-4ItgQ.html

Минобороны РФ, ВКС РФ, испытания, противоракета.
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    18.09.2113:25:00

    Это конечто нечто мощнее чем С-500.

    Никакой дополнительной инфы и … правильно.

    Это должен быть неприятный сюпприз для любого врага.

    #1239928
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