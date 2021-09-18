ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО

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17 сентября 2021 г. В Казахстане на полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью, сообщили в Минобороны России.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.