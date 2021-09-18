Как строят суда и корабли в Зеленодольске. Первая часть
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yo_DkjMhpno
За развитием судостроения в регионах всегда интересно наблюдать. Как правило, на таких верфях формируется своя специализация, продвигаются определенные технологии, ведутся разные диалоги с местными властями.
В поле нашего зрения просто не мог не попасть Татарстан со своим пулом компаний из судостроительной корпорации «Ак Барс».
Самое пристальное внимание получает «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» — сюда мы и направились. Заводчане рассказали о последних модернизациях производства, строящихся на предприятии кораблях и судах, а также о том, как на них повлияло вхождение в корпорацию.
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19.09.2108:57:41