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Видеоблог

Как строят суда и корабли в Зеленодольске. Первая часть

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yo_DkjMhpno

За развитием судостроения в регионах всегда интересно наблюдать. Как правило, на таких верфях формируется своя специализация, продвигаются определенные технологии, ведутся разные диалоги с местными властями.

В поле нашего зрения просто не мог не попасть Татарстан со своим пулом компаний из судостроительной корпорации «Ак Барс».

Самое пристальное внимание получает «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» — сюда мы и направились. Заводчане рассказали о последних модернизациях производства, строящихся на предприятии кораблях и судах, а также о том, как на них повлияло вхождение в корпорацию.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yo_DkjMhpno&t=47s

Республика Татарстан, Зеленодольский завод имени А.М.Горького, судостроение
  • Нет аватара mu6anja
    19.09.2108:57:41

    видео в целом информативное, но тетя эта жующая постоянно свои губы и игнорирующяя собеседника просто лишняя в кадре.

    #1239955
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