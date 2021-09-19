Состоялся технический пуск участка метро от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской»
Москва готовится к одновременному запуску 10 станций метро
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