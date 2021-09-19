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Фотофакты

Состоялся технический пуск участка метро от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской»

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

Москва готовится к одновременному запуску 10 станций метро

 © mos.ru
Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/7696050/

Москва, метро, БКЛ, строительство
  • Нет аватара Диман
    19.09.2116:30:45

    Московское метро это произведение искусства.

    Перечислите эти 10 станций.

    Отредактировано: Диман~16:35 19.09.21
    #1239981
  • Kolyda Kolyda
    19.09.2119:27:46

    УРА!!! Жду с нетерпением когда наша «Зюзино» заработает.

    #1239997
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