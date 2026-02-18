В московском метро более чем в 50 местах тоннели проходят под разными водоемами. Строительство таких тоннелей — сложнейшая инженерная задача, требующая особой осторожности и применения дополнительных мер безопасности.

Сейчас идет строительство большого (диаметром 10 м) двухпутного тоннеля между станциями «Серебряный Бор» и «Строгино», который станет самым протяженным тоннелем московского метро, проходящим под водоемами.

Старт работ пришелся на середину января. Тоннелепроходческому комплексу «Лилия» предстоит пройти 3,34 км, из которых почти 2 км — под Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном. Для сравнения: длина второго по протяженности подводного тоннеля московского метро (проложен в составе перегона между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» БКЛ) — «всего лишь» 550 метров.

Проходка подводных тоннелей ведется в водоупорном слое глины. С одной стороны, этот плотный грунт слабо пропускает воду, что снижает риски затопления. Но с другой — ощутимо возрастает нагрузка на технику. Потому перед началом проходки под водой обязательно делается технологическая пауза для проверки режущих инструментов и замены изношенных элементов.

Отвод грунтовых вод осуществляется по системам, предотвращающим скопление влаги. Для монтажа тоннеля используются особые тюбинги с металлоизоляцией. Под водой невозможно обустроить традиционные вентиляционные шахты, поэтому на перегоне «Серебряный Бор» — «Строгино» вместо них будут установлены мощные вентиляторы в канале над путями. Именно они обеспечат приток свежего воздуха в тоннель, когда по нему пойдут поезда.

Строительство Рублево‑Архангельской линии метро находится в самом разгаре. В этом году откроют первые пять станций от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева».