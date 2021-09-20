Туймазинский завод автобетоновозов запустил новое производство полуприцепной техники

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ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (ТЗА), дочернее предприятие «КАМАЗа» в Башкирии, запустило новую линию по производству полуприцепной техники.

Производство организовано в рамках развития проекта по изготовлению прицепной техники ПАО «ТЗА». Освоение продукции будет проходить в несколько этапов. На первом этапе планируется производство шторных (длина 13,6 метров) и бортовых полуприцепов с универсальной рамой под установку различных осевых агрегатов (SAF, BPW, VALX) с планируемым объёмом изготовления до 180 единиц техники в месяц. Опытная партия полуприцепов уже изготовлена, сейчас ведётся подготовка технологической оснастки для запуска в серийное производство. В конце сентября ожидается окончание проведения сертификационных испытаний.

В дальнейшем планируется производство других моделей полуприцепов. В скором времени в продажу к официальным дилерам ПАО «КАМАЗ» поступят шторно-бортовые полуприцепы производства ПАО «ТЗА» различных модификации с применением комплектующих от ведущих европейских производителей.

https://www.ins.../p/CUB3V5tD1ka/

https://vk.com/tzacom

https://tzacom.ru/catalog/