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Судостроение и судоходство

Траулер «Норвежское море» передан заказчику

 © www.aoosk.ru

ПАО «Выборгский судостроительный завод» (входит в ОСК) и АО «Архангельский траловый флот», входящий в НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум», подписали приёмный акт о передаче второго траулера-процессора проекта KMT01 «Норвежское море».

В течение двух недель специалисты выборгской верфи совместно с поставщиками оборудования проводили ходовые испытания траулера в акватории Финского залива. По результатам сторонами был подписан приёмный акт о передаче «Норвежского моря» Выборгским судостроительным заводом Архангельскому траловому флоту. Промысловые испытания, согласно условиям судостроительного контракта, будут проведены непосредственно в районе промысла.

«Норвежское море» — второй крупнотоннажный траулер-процессор проекта КМТ01 в серии, состоящий из четырех единиц. Суда строятся для ведения промысла донных пород рыб и производства обезглавленной и потрошеной рыбы, филе, икры и печени трески, рыбной муки и рыбьего жира прямо на борту. Траулер «Норвежское море» был заложен 29 января 2018 года, спущен на воду 17 мая 2019 года. Головное судно серии было передано заказчику в сентябре 2020 года, два остальных траулера находятся на разных стадиях строительства.

Длина судна составляет 86 м, ширина — 17 м. Проект имеет ледовый класс Ice 3 с усилением корпуса до Arc 4.
Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/n...orvezhskoe-more-peredan-zakazchiku/

KMT01 «Норвежское море», ПАО «Выборгский судостроительный завод», АО «Архангельский траловый флот»
  • Александр Ермаков
    20.09.2119:08:00

    # Параметр Величина

    1. Главные размерения

    Длина максимальная, м 86.00

    Ширина, м 17.00

    Высота борта до главной палубы, м 6.75

    Высота борта до промысловой палубы, м 10.10

    L x B x H 86.00×17.00×10.10 = 14 766

    2. Осадка максимальная, м 8.90

    3. Дедвейт (около), т 2857

    4. Автономность, сут. 30

    5. Вместимость грузовых морозильных трюмов, м³ 2500

    6. Вместимость трюма рыбной муки, м³ 320

    7. Вместимость консервного трюма, м³ 100

    8. Производительность морозильного оборудования

    по готовой продукции, т/сут. 100

    9. Производительность рыбоперерабатывающей фабрики

    по сырью (производство филе), т/сут. 40

    10. Производительность рыбомучной установки

    по сырью (рыбная мука + рыбий жир), т/сут. 60

    11. Производительность консервной фабрики, условных банок/сут. 5000

    12. Грузовые устройства (грузоподъемность x вылет стрелы):

    кран в кормовой части судна 6 т x 15 м

    кран в средней части судна 3 т x 14 м

    кран в носовой части судна 2.5 т x 8 м

    13. Класс Российского Морского Регистра Судоходства KM Ice 3 AUT1 (REF) Fishing vessel

    14. Мощность ГД, кВт 1×6000

    15. Носовое подруливающее устройство, кВт 1×850

    16. Вспомогательные генераторы:

    дизель-генераторы, кВт 1×900 +

    1 x 500

    валогенератор, кВт 3200

    аварийный дизель-генератор, кВт 1×116

    17. Экипаж судна и персонал фабрики, чел. 49

    18. Скорость, узлы 15

    #1240047
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