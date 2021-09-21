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Агропром и пищевая промышленность

На Алтае снова выявили пшеницу первого класса

Специалисты алтайского филиала Центра оценки качества зерна сообщают, что результаты исследований пшеницы в объеме 426 тыс. тонн подтверждают качественные характеристики зерна продовольственных кондиций на 94%. Это абсолютный многолетний рекорд по показателям качества. В предыдущем сельхозгоду алтайская пшеница на эти даты на 89% соответствовала продовольственным параметрам.

Также представители ЦОКЗ подчеркивают, что в начале уборки в регионе выявлена пшеница 1-го класса, с клейковиной 33%, стекловидностью более 66%, натурным весом 772 г/л. Зерно мягкой пшеницы было отобрано от партий сельхозтоваропроизводителей Солтонского района.

Выявлены рекордные за последние 10 лет объемы пшеницы 3-го класса — 69% из 426 тыс. тонн обследованных проб, в 2020 году на эти даты доля пшеницы 3-го класса была 50%.

Исследованные на эту декаду сентября партии ведущей зерновой культуры края были выращены во всех семи почвенно-климатических зонах региона. Большая часть обследованного урожая пшеницы Бийско-Чумышской, Приалейской, Западно-Кулундинской зоны региона демонстрируют сильные показатели 3-го класса.

Степень налива и созревания зерна из некоторых районов достигает невероятных значений для пшеницы, массовая доля белка в пшенице 3-го класса нового урожая колеблется от 12,8 до 17,2%. Стекловидность алтайской пшеницы в этом сельхозгоду доходит до 45-55%, что говорит о качестве внутренней структуры зерна и пригодности таких партий пшеницы для производства макаронных изделий. Восточно-Кулундинская зона Алтайского края на сегодня лидирует по объемам пшеницы с высоконатурным зерном — от 799 до 830 г/л.
Источник: https://www.zol.ru/n/3443a

Алтайский край, сельское хозяйство
  • Нет аватара termometrix
    21.09.2113:39:34

    По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 20 сентября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 38,7 млн га, намолочено 102,1 млн тонн зерна.

    Из них пшеница обмолочена с площади 25,3 млн га, намолочено 72,3 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,4 млн га, намолочено 17,8 млн тонн.

    https://mcx.gov...polevykh-rabot/

    #1240075
  • Нет аватара termometrix
    21.09.2113:41:04

    Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили рост десятую неделю подряд после повышения глобальных бенчмарков в Чикаго и Париже, пишет Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), пшеница с протеином 12,5% с поставкой в начале октября подорожала на $1 до $301/т (FOB Новороссийск). Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что с учетом динамики пошлины котировки на FOB достигли $300-304 за тонну. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал рост цены на $1,5 до $304,5/т.

    https://www.agr...edelyu-podryad/

    #1240076
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