На Алтае снова выявили пшеницу первого класса

Специалисты алтайского филиала Центра оценки качества зерна сообщают, что результаты исследований пшеницы в объеме 426 тыс. тонн подтверждают качественные характеристики зерна продовольственных кондиций на 94%. Это абсолютный многолетний рекорд по показателям качества. В предыдущем сельхозгоду алтайская пшеница на эти даты на 89% соответствовала продовольственным параметрам.

Также представители ЦОКЗ подчеркивают, что в начале уборки в регионе выявлена пшеница 1-го класса, с клейковиной 33%, стекловидностью более 66%, натурным весом 772 г/л. Зерно мягкой пшеницы было отобрано от партий сельхозтоваропроизводителей Солтонского района.

Выявлены рекордные за последние 10 лет объемы пшеницы 3-го класса — 69% из 426 тыс. тонн обследованных проб, в 2020 году на эти даты доля пшеницы 3-го класса была 50%.

Исследованные на эту декаду сентября партии ведущей зерновой культуры края были выращены во всех семи почвенно-климатических зонах региона. Большая часть обследованного урожая пшеницы Бийско-Чумышской, Приалейской, Западно-Кулундинской зоны региона демонстрируют сильные показатели 3-го класса.

Степень налива и созревания зерна из некоторых районов достигает невероятных значений для пшеницы, массовая доля белка в пшенице 3-го класса нового урожая колеблется от 12,8 до 17,2%. Стекловидность алтайской пшеницы в этом сельхозгоду доходит до 45-55%, что говорит о качестве внутренней структуры зерна и пригодности таких партий пшеницы для производства макаронных изделий. Восточно-Кулундинская зона Алтайского края на сегодня лидирует по объемам пшеницы с высоконатурным зерном — от 799 до 830 г/л.