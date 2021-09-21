В Кузбассе закончено строительство обхода Мариинска в составе трассы Р-255 «Сибирь»

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Обход города Мариинска протяженностью 19,2 км расположен на участке с 436 по 465 км автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». В его составе — две транспортные развязки с путепроводами и железобетонный мост через реку Кию длиной 285 п.м.

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Участок оборудован табло переменной информации, метеостанцией с видеокамерой и датчиком учета интенсивности движения. Комплект оборудования входит в автоматизированную систему метеообеспечения, которая в режиме реального времени передает в диспетчерскую службу ФКУ «Сибуправтодор» информацию о метеоусловиях и состоянии дорожного покрытия.

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На объекте установлено более 14 км подводящих линий электроснабжения и электроосвещения, 10,4 км барьерного ограждения и более 400 дорожных знаков. Кроме того, на 10-м км обхода для водителей оборудованы две площадки отдыха. С появлением объездной дороги путь для автомобилистов сократился на 10 км, а скоростной режим увеличился с 60 до 90 км/ч.

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Проект строительства обхода Мариинска реализован в период с 2015 по 2021 гг. в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».