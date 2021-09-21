В Кабардино-Балкарии введено в эксплуатацию 2,2 тыс. га орошаемых земель

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За 6 месяцев текущего года в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в Кабардино-Балкарии введено в эксплуатацию 2,2 тыс. га мелиорируемых земель или 46,6% от плана.

Сельхозтоваропроизводителями республики установлено 25 современных широкозахватных дождевальных машин в четырех районах — Терском, Прохладненском, Майском и Баксанском.

Всего в текущем году в Республике планируется ввести в эксплуатацию 4,720 тыс. гектаров мелиорируемых земель.

«Объём финансирования мероприятий в области мелиорации по национальному проекту „Международная кооперация и экспорт“ составит 356 млн руб, в том числе из федерального бюджета 352 млн руб… На сегодня получателям субсидий перечислено 162,5 млн рублей бюджетных средств, реализовано 10 инвестиционных проектов. Те аграрии, которые в настоящее время завершают установку дождевальных машин, после представления в министерство всех необходимых документов также могут претендовать на государственную поддержку», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства.