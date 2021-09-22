Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт
22 сентябряя в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95217 и регистрацию 89176. Это уже 214-й взлетевший самолёт этого типа и 9-й в этом году.
Даты первых полётов за 2021 год:
1. 05.02.21 95209 89169 ___________ 8. 02.09.21 95216 89175
2. 02.03.21 95210 97023 ___________ 9. 22.09.21 95217 89176
3. 28.04.21 95211 97024
4. 13.05.21 95212 89171
5. 04.06.21 95213 89172
6. 30.06.21 95214 89173
7. 29.07.21 95215 89174
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