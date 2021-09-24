Ярославское ООО «Агромир» запустило после реконструкции молочный комплекс «Курба» на 1400 голов

© storage.myseldon.com

24 сентября ярославское ООО «Агромир» запустило после реконструкции молочно-товарный комплекс «Курба» на 1400 голов крупного рогатого скота в Ярославском районе области.

В новом молочно-товарном комплексе будет размещено 1400 голов — 800 новых и 600 перераспределено из имеющегося скота других отделений ООО «Агромир».

Затраты на реализацию проекта по вводу МТК составили свыше 186 миллионов рублей.

Коллектив «Агромира» своими силами отремонтировал два коровника, полностью заменил доильное и холодильное оборудование, сети электроснабжения, восстановил систему водоснабжения. Также здесь провели работы по благоустройству территории комплекса: восстановлены силосные траншеи, приобретена техника для обслуживания поголовья и кормозаготовки.

Сегодня на предприятии «Агромир» содержится 6600 голов, из них 2900 — дойного стада КРС голштинской, черно-пестрой и ярославской пород. Дойное стадо содержится на 3 современных молочных комплексах с беспривязной технологией содержания с доением в доильных залах и на 1 комплексе с привязной технологией содержания и доением в молокопровод.

Сейчас в «Агромире» валовый надой молока достигает 22,2 тысячи тонн в год, надой молока на 1 корову — 8801 кг (выше, чем в среднем по региону). После ввода в строй молочно-товарного комплекса объемы производства молока возрастут до 27 тысяч тонн молока в год. Таким образом, прирост составит более 20%

«Всего в области молочного животноводства сегодня мы реализуем 7 инвестпроектов на сумму 9 миллиардов рублей. Проекты дадут около 450 рабочих мест», — заключил Валерий Холодов.