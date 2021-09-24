Мичуринский локомотиворемонтный завод в Тамбовской области запустил новый цех

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Мичуринскому локомотиворемонтному заводу «Милорем» исполнилось 155 лет. Юбилей организации совместили с открытием нового цеха сборки-разборки тепловозов.

В новом цехе планируется производить ремонт тепловозов серии М62. Запуск цеха позволит дополнительно выпускать из ремонта порядка 50-60 секций тепловозов в год и увеличить объем производства в стоимостном выражении на 500 млн рублей. Будет создано 180 новых рабочих мест.

Совсем скоро это помещение насытят самым передовым оборудованием и мощными станками. Локомотивы тут будут полностью разбирать, менять детали и устанавливать новые — словом, давать тепловозам вторую жизнь.

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Завод был основан в 1866 году как паровозоремонтные мастерские, в 1973 году перепрофилирован для капитального ремонта чешских маневровых тепловозов серии ЧМЭ3. Завод длительное время специализируется на ремонте двух серий тепловозов — ЧМЭ3 и М62, при этом основными потребителями являются филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД».

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