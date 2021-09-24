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24 сентября, на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) «Капитан Мартынов», строящегося в рамках реализации государственной программы инвестквот.

Всего в рамках этой программы будет построено порядка ста судов разного тоннажа для разных районов и видов промысла.

БМРТ проекта СТ-192 — одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире, предназначен для вылова минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях. При этом суда способны вести промысел в отдаленных районах, в том числе Антарктике.

Новое рыбопромысловое судно пополнит наш дальневосточный флот и позволит не только улучшить экономику промысла, но и улучшить условия труда рыбаков.

«Капитан Мартынов» является четвертым из десяти супертраулеров, строящихся на верфи по заказу «Русской рыбопромышленной компании». Планируется, что через год новое судно будет передано заказчику.

Каждый супертраулер этой серии рассчитан на ежегодный вылов около 60 тыс. тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих в настоящее время основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке. Кроме того, они оснащены судовыми фабриками для производства рыбной продукции глубокой переработки — от филе и фарша до рыбной муки и жира.

Особенностями нового флота станут не только увеличенные производственные мощности, но и улучшенные условия труда и отдыха экипажей, а также высокая экологичность. В оборудовании применены энергосберегающие инновации, суда безотходны, могут опреснять и обеззараживать забортную воду.

Супертраулер получил свое название в честь заслуженного капитана Дальневосточного флота Виктора Николаевича Мартынова (1954-2002 гг.). Все суда серии супертраулеров будут носить имена ветеранов рыбной отрасли в знак признательности и уважения к вкладу профессионалов в развитие рыбного хозяйства и экономики страны