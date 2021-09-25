«Дамате» вышла на 100%-ную самообеспеченность инкубационным яйцом в Ростовской области

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Группа компаний «Дамате», реализующая в Ростовской области проект по производству мяса индейки, перешла на 100%-ную самообеспеченность инкубационным яйцом. В планах компании до конца 2021 года произвести свыше 40 тысяч тонн мяса индейки в убойном весе. На сегодняшний день потребность компании в инкубационном яйце в Ростовской области составляет около 5 млн штук.

«Дамате» — единственный производитель индейки в России, создающий собственное родительское стадо в промышленном объеме. С этой целью «Дамате» полностью завершила формирование поголовья стада племенной птицы в размере 88 тысяч голов. Сейчас все производственные площадки племенного репродуктора производят инкубационное яйцо высокого качества. Их совокупная проектная мощность составляет порядка 10 млн штук в год. Этого объема достаточно, чтобы закрыть внутренние потребности в инкубационном яйце птицеводческого комплекса в регионе, а также частично обеспечить загрузку инкубаторов комплекса по производству индейки в Пензенской области.

«Компания „Дамате“ продолжает системный и поэтапный переход на полную самообеспеченность инкубационным яйцом. Создание родительского стада индейки — это одна из приоритетных задач, результаты которой в будущем станут нашим ключевым преимуществом, — отметил генеральный директор группы компаний „Дамате“ Рашид Хайров. — Создание родительского стада индейки в Ростове позволит нам значительно снизить зависимость птицеводческого направления „Дамате“ от импорта генетического материала, уменьшить биологические риски и увеличить показатели качества яйца благодаря меньшему сроку хранения и за счет оптимизации логистики. Яйцо транспортируется на очень короткие дистанции, что уменьшает количество потерь при доставке, дает максимальную выводимость птенцов».

Полному переходу на самообеспеченность инкубационным яйцом в Ростове предшествовала большая работа. Компания приступила к формированию родительского стада в сентябре 2020 года, когда первая партия суточного молодняка была завезена из Великобритании на площадку подращивания. «Дамате» вырастила родительское стадо на собственных мощностях и уже в конце апреля 2021 года 18 тысяч голов племенной индейки были переведены с участка молодняка на участок несушки. В соответствии с графиком в мае специалисты получили первое инкубационное яйцо из племенного репродуктора и начали регулярные закладки в собственный инкубаторий с целью последующих выводов суточных птенцов для коммерческого стада. В сентябре 2021 года «Дамате» начала строительство крупнейшего в России племенного репродуктора индейки второго порядка (https://sdelanounas.ru/blogs/143542/) мощностью 12 млн яиц в год Тюменской области.