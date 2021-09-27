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На переднем плане — сорта «сокур» (розовый) и «златка» (желтый)

В 2021 году в Государственный реестр селекционных достижений добавлен сорт картофеля «сокур», созданный сотрудниками Сибирского НИИ растениеводства и селекции, входящего в ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН». Уже сейчас новый вид культуры доступен для использования как частными хозяйствами, так и крупными производителями.

«Картофель является второй по важности культурой после хлеба, в частности для России и Сибири. При этом в государственном реестре числится 428 сортов картофеля, из которых отечественные составляют лишь половину. Если говорить про Новосибирскую область, то в регионе зарегистрировано 24 сорта, при этом на полях посажены в основном импортные. Подобная ситуация характерна для большей части сельского хозяйства страны, поэтому в 2016 году в России была развернута программа по импортозамещению, в том числе и в сфере селекции и семеноводства картофеля. Мы вошли в число учреждений-участников программы и сегодня занимаемся реализацией полного цикла селекции: от создания сорта до внедрения в производство, — говорит заместитель руководителя по научной работе СибНИИРС кандидат биологических наук Галина Васильевна Артёмова. — На счету СибНИИРС уже пять созданных сортов, два из которых выведены в рамках этой программы. Ранее в госреестр был внесен сорт „златка“, в текущем году после государственного сортоиспытания мы зарегистрировали сорт „сокур“. Теперь мы занимаемся оздоровлением материала наших сортов, для завершения полного цикла работаем в партнерстве с ЗАО „Мичуринец“, которое на своих производственных площадках из предоставленных нами образцов получает семенной материал для будущей передачи непосредственно товаропроизводителям».

По словам старшего научного сотрудника СибНИИРС Анны Дмитриевны Сафоновой, преимущество «златки» заключается в высоте куста, что крайне удобно для обработки, высокой доле крахмала (18%), которая придает особый вкус. Урожайность достигает 15 клубней на куст (рекорд — 456 центнеров на гектар), и самое важное — сорт обладает устойчивостью к заболеваниям растений: раку, альтернариозу, фитофторозу. Кроме того, «златка» по сравнению с импортными сортами менее уязвима к воздействию подгрызающих насекомых.

«Сорт „сокур“ получен скрещиванием немецкой „адретты“ с голландской „симфонией“. В ходе работы мы получили картофель с еще более высоким содержанием крахмала (19,4%), то есть с лучшими вкусовыми качествами. Урожай немного меньше, однако сорт крайне устойчив к болезням растений: фитофторозу, раку, альтернариозу, фузариозному увяданию, а также к золотистой картофельной нематоде, проникающей в корни всходов и молодые клубни. Данный вредитель может массово распространяться на полях, в результате чего в середине августа погибает ботва растения и фермер теряет весь урожай», — рассказывает один из авторов сорта Анна Сафонова.

«В 2017 году Правительство РФ приняло техническую программу по селекции и продвижению отечественного картофеля, после чего СибНИИРС предложил нам партнерство для реализации полного цикла селекции. ЗАО „Мичуринец“ как коммерческая структура выступает заказчиком и занимается производством семенного материала из селекционных образцов, предоставленных институтом. С 2018 года мы ведем семеноводство „златки“, в этом году добавился еще и „сокур“. Таким образом, по договору с правительством мы выступаем одним из звеньев полного цикла селекции и готовим семенной материал для будущего товаропроизводителя», — добавил исполнительный директор агротехнической фирмы «АГРОС», представитель ЗАО «Мичуринец» Павел Николаевич Потапов.

Фото Андрея Фурцева

Информация и фото предоставлены Управлением по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН

Разместила Наталья Сафронова

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