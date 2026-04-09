Девятое апреля на АО «Птицефабрика Чикская» в Новосибирской области запущена автоматическая линия сортировки и упаковки яиц.

В модернизацию вложено около 250 миллионов рублей кредитных и собственных средств Чикской птицефабрики.

Новый склад был введён в декабре 2025-го, и затем шёл монтаж линии сортировки яиц — автоматизированной, управляемой компьютером, системы с высокой пропускной способностью, на данный момент — это 120 тысяч яиц в час, или дневной сбор 1 млн яиц за 8-часовую смену, с одновременной упаковкой яиц в лотки из различного материала.

Система маркировки и штрихкодирования обеспечивает прослеживаемость партии, что соответствует требованиям контроля качества.

Теперь «руки покупателя — первые, которые касаются этого продукта», а перед тем все необходимые параметры яйца контролируют, сортируя, автоматические детекторы брака. Задача операторов механизированных ферм (сортировщиков), которых на этом складе трудится 8 человек — по одному на линию, — складывать упаковки яиц с ленты в коробки, загружая их на паллеты. Но со временем, когда подключат ещё один дорогостоящий механизм, складирование коробок тоже станет автоматическим.

В условиях санкционных ограничений было найдено эффективное решение замены европейского оборудования на высокотехнологичные китайские аналоги, что позволило не останавливать процесс модернизации.

Осуществляя масштабный инвестпроект, из которого выполнено уже 70 процентов от общего объёма реконструкции, Чикская птицефабрика не снижает объёмов производства. Ежегодный стандарт составляет около 320 миллионов штук яиц. На сегодняшний день продукция под брендом «Яркое утро» занимает 30 процентов от общего объёма выпуска, при этом стратегической задачей является увеличение до 50-60 процентов, а в перспективе — до 100 процентов.