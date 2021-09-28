В Казахстане собраны первые автомобили КАМАЗ-54901

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Компания «КАМАЗ-Инжиниринг», совместное предприятие ПАО «КАМАЗ» и АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг», презентовала первые магистральные тягачи КАМАЗ-54901, собранные на территории Республики Казахстан, сообщает пресс-служба компании.

В сентябре на заводе «КАМАЗ-Инжиниринг» в городе Кокшетау были собраны первые пять автомобилей КАМАЗ-54901. На презентации автомобилей присутствовали представители КАМАЗа, официальные дилеры, крупные корпоративные клиенты, представители государственных структур, ведомств и Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана. Новые грузовики были направлены в дилерские центры республики для демонстрации потенциальным клиентам.

Магистральный тягач КАМАЗ-54901 оснащен автоматизированной коробкой передач ZF и новым 450-сильным 6-цилиндровым рядным двигателем KAMAЗ-910.12 экологического класса «Евро-5», что обеспечивает низкий уровень выброса загрязняющих веществ. Автомобиль имеет увеличенный до 120 тыс. км межсервисный интервал, а также сниженный на 10% расход топлива. В базовой комплектации автомобиля уже имеется бортовая информационная система с программным обеспечением ИТИС-КАМАЗ для спутникового мониторинга транспортного средства.

Просторная кабина обладает всем необходимым функционалом благодаря наличию большого количества отсеков для хранения вещей. Водительское кресло установлено на пневмоподушке и имеет широкий диапазон регулировок.