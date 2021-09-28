АК «Россия» получила 2 самолёта Суперджет 100

© Фото из открытых источников

28 сентября борта RA-89148 (95208)"Кострома" и RA-89172(95213) перелетели из Жуковского в Пулково (Санкт-Петербург).Оба борта ранее нигде не эксплуатировались.

Борт RA-89148 совершил первый полёт 8.12.20

Борт RA-89172 совершил первый полёт 4.06.21

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Фото: https://russian...es.net/id288785