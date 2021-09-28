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Авиация

АК «Россия» получила 2 самолёта Суперджет 100

 © Фото из открытых источников

28 сентября борта RA-89148 (95208)"Кострома" и RA-89172(95213) перелетели из Жуковского в Пулково (Санкт-Петербург).Оба борта ранее нигде не эксплуатировались.

Борт RA-89148 совершил первый полёт 8.12.20

Борт RA-89172 совершил первый полёт 4.06.21

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

Фото: https://russian...es.net/id288785

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SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, АК"Россия"
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