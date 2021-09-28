АК «Россия» получила 2 самолёта Суперджет 100
28 сентября борта RA-89148 (95208)"Кострома" и RA-89172(95213) перелетели из Жуковского в Пулково (Санкт-Петербург).Оба борта ранее нигде не эксплуатировались.
Борт RA-89148 совершил первый полёт 8.12.20
Борт RA-89172 совершил первый полёт 4.06.21
Читайте также...
- Суперджет 100 для АК «Россия»
- АК «Россия» получила очередной Суперджет 100
- АК «Россия» получила 3 самолёта Суперджет 100
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!