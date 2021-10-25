Ямальский меридиан (№ 3)

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О позитивных новостях Ямала читайте в третьем выпуске обзора.

с.Новый Порт

Реализуя одно из направлений нацпроекта — «Спорт норма жизни» — в посёлке возвели спортивно-оздоровительный комплекс, в котором новопортовцы уже могут заниматься как на тренажёрах, так и наиболее популярными у северян видами спорта: мини-футболом, баскетболом, волейболом.

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Одновременно со спортивным комплексом в Новом Порту открыли уличную футбольную площадку. Вкупе с действующими в селе крытым хоккейным кортом и велороллердромом новые объекты станут мощным толчком для развития спорта и в селе, и в районе в целом.

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В сентябре в Лабытнанги открылся центра единоборств «Северный характер». Капитальный ремонт и перепрофилирование бывшего хоккейного корта «Кристалл» — главный подарок ко дню города.

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В Губкинском открыли обновленный детсад «Сказка». Учреждение обновили в год его 30-летнего юбилея. Здесь обустроили соляную комнату, скалодром, лабиринт, кафе с кислородными коктейлями для детей, сообщила администрация города. Кроме того, отремонтировали спортзал, музыкальный зал и сенсорную комнату, закупили современное оборудование.

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В аэропорту Нового Уренгоя завершили асфальтирование взлётно-посадочной полосы. Всего за четыре месяца удалось «одеть» в асфальтобетонную смесь, усилить и выровнять взлетно-посадочную полосу в аэропорту. Её длина — 2,5 тысячи метров. Всего ушло более тысячи тонн асфальтобетона, уложенного в четыре слоя общей толщиной не менее 28 сантиметров. Сейчас ведутся работы по «нарезке» и загерметизации более 20 километров деформационных швов, обеспечивающих безопасность полетов и длительную эксплуатацию обновленной взлетки. Новыми будут светосигнальное оборудование и четыре трансформаторных подстанции, на перроне установят семь осветительных мачт.

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Есть новости и со стройплощадки нового терминала в аэропорту, так, возведение металлоконструкций практически завершено, готовность оценивается в 99%. На «скелет» ушло полторы тысячи тонн металла. На днях строители отчитались о перекрытии и устройстве плит на втором и третьем технологических этажах. Продолжаются работы по кровле, монтажу галерей и укладке сэндвич-панелей.

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На многоуровневой развязке, открытой в Новом Уренгое в День города, смонтирована подсветка.

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В Красноселькуп поступило новое оборудование для электростанции. Качество и надежность электроснабжения в административном центре Красноселькупского района улучшится. На местную электростанцию поступили две газопоршневые установки ИТЭ-П1500, мощность каждой 1,5 МВт. Их ввод в эксплуатацию повысит надежность электроснабжения села в пиковые нагрузки в осенне-зимний период. Оборудование рассчитано и на дальнейший рост потребления энергоресурса, связанный с развитием Красноселькупа. После установки агрегатов на специальной площадке начнутся монтажные и пусконаладочные работы.

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Газопоршневые установки созданы на базе двигателей Mitsubishi. Сборка выполнена на Курганском заводе комплексных технологий. После ввода агрегатов мощность электростанции составит 10,5 МВт. Первую очередь электростанции ввели в эксплуатацию в мае 2020 года.

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В п.Тазовский построена новая станция водоочистки. Станция обеспечивает питьевой водой жителей нового микрорайона.

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В национальном селе Харсаим улучшается энергообеспечение, село начали снабжать природным газом.

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Чтобы это произошло, компания «Газпром трансгаз Югорск» протянула 14-километровую трубу от магистрального газопровода Новый Уренгой — Салехард к маленькому рыбацкому поселению. За восемь месяцев газовики возвели в Харсаиме современную газораспределительную станцию (ГРС), откуда «голубое топливо» пошло на местную котельную.

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с.Аксарка

В Аксарке произошло долгожданное событие для верующих всего Приуралья. Там освятили храм в честь Смоленской иконы Божьей Матери, который возводили 10 лет.

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В Уренгое возвели храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Здание, которое строили более четырех лет, возвышается на 28 метров. Цоколь храма сложен из гранита, а стены из лиственницы.

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На прилегающей территории выложили брусчатку и установили ограждение. А один из боковых входов оборудовали подъемником для маломобильных граждан. Ранее церковь в Уренгое располагалась в приспособленном помещении, выделенном властями муниципалитета еще в начале 90-х годов прошлого века. С открытием нового храма его прежнее помещение продолжит работу: здесь разместят административный корпус, просфорную — помещение, где печется хлеб для богослужений, и воскресную школу.

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В Ноябрьске завершилась модернизация лыжной базы. Территория лыжной базы значительно видоизменилась, теперь здесь есть площадка с пьедесталом, флагштоком, трибуной, зона для награждений и торжественных поздравлений. Для спортсменов и тренеров дополнительно построено модульное здание с раздевалками, помещениями для хранения и подготовки лыж, тренерской и гаражом.

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Городская лыжная база — мощный спортивный объект, включающий два здания.

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В 2006 году в добавок к старому зданию появился новый корпус.

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В рамках модернизации заасфальтирован новый участок лыжероллерной трассы длиной 400 метров. Улучшилось и качество освещения, дополнительно установили семь опор для фонарей и 26 светильников — на стартовой площадке, трассе и парковке.

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На сегодняшний день ноябрьская — единственная специализированная лыжероллерная трасса на Ямале, позволяющая проводить качественные тренировки. В этом году она стала не только длиннее, здесь оборудовали стрельбище для биатлонистов на 10 позиций.

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В селе Аксарка открыли магазин «Сделано на Ямале». В новой торговой точке представлена продукция шести ямальских производителей: МУП «Паюта», АО «Совхоз «Байдарацкий», МП «Аксарковское рыбопромысловое предприятие», МП «Ямальские олени», РА «Орион» и ООО «Ныда-Ресурс». На специализированном автомобиле товары местного производства доставляются в социальные объекты села.

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Теперь аксарковцы и гости райцентра могут купить здесь мясные, рыбные, молочные продукты, колбасные изделия, полуфабрикаты, варенье и джемы из ямальских дикоросов. Кроме продовольствия в магазине можно приобрести сувенирную продукцию.

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В сёлах Белоярск и Катравож Приуральского района построены новые дома культуры.

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— Ямальский меридиан (№ 1)

— Ямальский меридиан (№ 2)