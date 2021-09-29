На Амурском судостроительном заводе заложен корвет проекта 20380 для ТОФ

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В Комсомольске-на-Амуре заложили корвет проекта 20380 для Тихоокеанского флота. Торжественная церемония прошла на Амурском судостроительном заводе (АСЗ).Закладка нового корабля прошла в одном из стапельных цехов Амурского ССЗ. Приказом главкома ВМФ РФ новому корвету проекта 20380 присвоено название «Бравый».

Это шестой и заключительный корабль данного проекта, который будет построен на АСЗ, далее будут строится корветы проекта 20385.В настоящее время в составе ТОФ три корвета проекта 20380 — «Совершенный», «Громкий» и «Алдар Цыденжапов». Четвертый корвет «Резкий» готовят к испытаниям. Пятый корвет «Грозный» заложили 23 августа 2021 года, шестой «Бравый» — сегодня, 29 сентября.

В декабре прошлого года Амурский ССЗ получил контракт на строительство серии корветов проекта 20380 и 20385. Согласно договору Тихоокеанский флот с 2024 по 2028 года получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385.Корветы проекта 20380 классифицируются как многоцелевые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны.

Особенности кораблей этого проекта — компактность, малозаметность, высокий процент автоматизации систем. Предназначены для поиска и уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, обороны военно-морских баз.