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Новые и модернизированные предприятия агропрома

На фабрике «Нестле» в Самаре запущена модернизированная линия по переработке какао-бобов

 © sova.info

29 сентября на шоколадной фабрике «Нестле Россия» запустили модернизированную производственную линию по переработке какао-бобов.

Филиал «Нестле» в Самаре является предприятием полного цикла в России, где реализованы все этапы производства шоколадной продукции из поступающих на фабрику какао-бобов. Фабрика производит более 100 наименований продукции, которые экспортируются в 12 стран.

За последние два года компания инвестировала в фабрику более 1,5 млрд рублей. Средства были направлены на модернизацию линий, внедрение новых технологий в производстве кондитерских изделий, дальнейшую цифровизацию процессов, а также в развитие персонала и освоение новых технологий создания шоколада.

 © www.samregion.ru

Компания располагает производственными площадками в 7 регионах России, всего в регионе Россия и Евразия работает около 8 тыс. сотрудников. Филиал «Нестле» в Самаре — одно из ведущих кондитерских предприятий полного цикла в России, где реализованы все этапы производства шоколадной продукции из поступающих на фабрику какао-бобов. Фабрика, на которой работает около 1000 человек, производит свыше 100 наименований продукции известных российских торговых марок («Россия — щедрая душа!», «Золотая Марка», «Комильфо», «Российский», «Сударушка») и международных брендов (Nesquik, Nuts и ряд других). За последние 3 года «Нестле» представила на российском рынке порядка 50 новинок производства самарской фабрики.
Источник: https://www.samregion.ru/press_cent...o-bobov-na-fabrike-nestle-v-samare/

пищевая промышленность, Самарская область, иностранные инвестиции
  • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    30.09.2106:16:14

    Всего в 12 стран? Как-то маловато. Даже не во все бывшие советские республики?

    #1240536
    • Нет аватара brat_po_razumu
      30.09.2107:01:21

      Глупое «всего-то, маловато» можно дописать к любому выдающемуся достижению.

      Так, Мария Ласицкене прыгнула в высоту на 2,04 м. Два метра с небольшим, напишет глупый человек — да это же смешно, совсем мало! Какие-то два метра! Но вообще-то она — трехкратная чемпионка мира и Олимпийская чемпионка.

      Назови мне заводы Нестле, которые экспортируют продукцию в бОльшее число стран мира. В более чем 12 стран мира.

      У Нестле — 447 заводов в 189 странах мира. Ну то есть суть во всех странах мира. Подукция производится в этой стране — и в этой же стране и потребляется. То, что в данном случае продукция экспортируется аж в 12 стран мира — это колоссальное достижение.

      Отредактировано: brat_po_razumu~09:03 30.09.21
      #1240542
      • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
        30.09.2108:46:50

        С чего ты взял, что я принижаю какое-то достижение? Не надо искать всепропальщиков там, где их нет. Во-вторых, в моем комментарии вполне конкретный вопрос. Если не можешь дать на него ответ, зачем вообще берешься отвечать? Ну и Ласицкене, не «Лисицкене».

        #1240544
        • Нет аватара brat_po_razumu
          30.09.2109:02:37

          О — у тебя был вполне конкретный вопрос? О как!

          Это — какой же вполне конкретный вопрос у тебя был?

          С чего ты взял, что я принижаю какое-то достижение?

          Написать на колоссальное достижение — «всего-то, маловато» — это твоя никчемная попытка принизить колоссальные достижения.

          Построили 20 станций метро? Подумаешь, пишет никчемность — всего 20 станций. Как мало-то! Увеличили производство на 15%? Подумаешь, пишет никчемность — всего на 15%.

          Никчемность к любому результату может приписать: подумаешь, всего-то, мало.

          Отредактировано: brat_po_razumu~09:09 30.09.21
          #1240545
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    30.09.2109:07:55

    Шутки шутками, но в России очень хорошая школа шоколада. Осталась ещё с советских времён, когда мы экспортировали шоколад премиального класса в Финляндию, Швецию и даже Бельгию. При всём при том, что в СССР какао-бобы отродясь не водились.

    Не знаю, в чем тут дело, может цена/качество, но так оно и было.

    #1240546
    • Maksim Starostin
      30.09.2110:17:22

      Шоколад экспортировали, а нормальные шоколадные конфеты бабушка из Эстонии почтой посылала подругам в Ковров. Не на всех хватало шоколада!

      #1240552
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        30.09.2110:20:53

        Не знаю, в чем тут дело, может цена/качество

        В первую очередь качество. У нас всегда делали хороший шоколад. И для себя, и на экспорт.

        И конфеты шоколадные тоже.

        #1240553
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