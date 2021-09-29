На фабрике «Нестле» в Самаре запущена модернизированная линия по переработке какао-бобов

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29 сентября на шоколадной фабрике «Нестле Россия» запустили модернизированную производственную линию по переработке какао-бобов.

Филиал «Нестле» в Самаре является предприятием полного цикла в России, где реализованы все этапы производства шоколадной продукции из поступающих на фабрику какао-бобов. Фабрика производит более 100 наименований продукции, которые экспортируются в 12 стран.

За последние два года компания инвестировала в фабрику более 1,5 млрд рублей. Средства были направлены на модернизацию линий, внедрение новых технологий в производстве кондитерских изделий, дальнейшую цифровизацию процессов, а также в развитие персонала и освоение новых технологий создания шоколада.

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Компания располагает производственными площадками в 7 регионах России, всего в регионе Россия и Евразия работает около 8 тыс. сотрудников. Филиал «Нестле» в Самаре — одно из ведущих кондитерских предприятий полного цикла в России, где реализованы все этапы производства шоколадной продукции из поступающих на фабрику какао-бобов. Фабрика, на которой работает около 1000 человек, производит свыше 100 наименований продукции известных российских торговых марок («Россия — щедрая душа!», «Золотая Марка», «Комильфо», «Российский», «Сударушка») и международных брендов (Nesquik, Nuts и ряд других). За последние 3 года «Нестле» представила на российском рынке порядка 50 новинок производства самарской фабрики.