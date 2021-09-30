Нижегородские аграрии в 2021 году вернули в производство более 20 тыс. га сельхозземель

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Сельхозпроизводители Нижегородской области в 2021 году вернули в производство более 20 тыс. га ранее неиспользуемых земель.

Сельхозугодия, которые аграрии возвращают в производство, используются для выращивания зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей.

В текущем году по федеральной программе аграриям региона были направлены 39,3 млн рублей субсидий на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий, которые позволили привести земельные участки в надлежащее состояние для выращивания на них сельхозкультур. В рамках областной программы для хозяйств которые ввели в оборот 300 и более гектар земли, предусмотрена компенсация до 50% затрат на покупку высокопроизводительной техники. Всего по этому направлению было приобретено 32 единицы техники — трактора, зерновые и кормоуборочные комбайны на общую сумму 390,7 млн рублей, из них 123,3 млн рублей будет возмещено аграриям в виде субсидий.

На поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в текущем году будет направлено более 4,6 млрд рублей, что на 10,5% больше, чем годом ранее. Из этих средств более 3 млрд рублей субсидий уже доведены до сельхозпроизводителей.