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Министерство обороны получило партию новейших ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник», следует из инфографики, размещенной в официальном издании военного ведомства газете «Красная звезда».

Согласно сведениям за неделю, публикуемым изданием, в войска поставлена партия вертолетов Ми-28НМ. К сожалению, в газете не указывается количество поставленных вертолетов, только констатируется факт поставки. Единственное, что можно точно утверждать — это серийные вертолеты. Ранее сообщалось, что до конца года Минобороны получит от четырех до шести серийных Ми-28НМ.

Серийное производство модернизированных вертолетов Ми-28НМ стартовало еще в прошлом году. Об этом осенью заявлял генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. По его словам, всего в рамках гособоронзаказа до 2027 года в войска будет поставлено 98 вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник». Установочная партия из двух вертолетов была передана военным в сентябре 2020 года.

Минобороны получило партию новейших вертолётов Ми-28НМ «Ночной охотник» © topwar.ru

Ми-28НМ — высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения, предназначенный для выполнения широкого спектра задач. Машина создана с учетом боевого опыта применения вертолета в Сирии.

В состав бортового радиолокационного оборудования Ми-28НМ входит инновационная нашлемная система целеуказания и индикации. Машина оснащена новой радиолокационной станцией Н025, позволяющей вести круговой обзор, а также новой системой радиоэлектронной борьбы. Ми-28НМ оснащен вторым комплектом управления, что значительно повышает живучесть машины.

Вертолет получил двигатель ВК-2500П российского производства, новые лопасти несущего винта и новое вооружение, унифицированное с Ка-52.