Беларусь получила первую партию российских БТР-82А

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Как сообщает военное информационное агентство «Ваяр», техника прибыла на железнодорожную станцию Озерище, где произошла ее разгрузка.

Бронетранспортеры поступят в одно из механизированных соединений сухопутных войск. Также несколько машин направят в 72-й учебный центр и Военную академию Республики Беларусь.

Отмечается, что «восемьдесят вторые» этой партии оборудованы белорусскими средствами связи и прицелами.

БТР-82А вооружены 30-мм автоматическими стабилизированными в двух плоскостях пушками 2А72 и спаренными 7,62-мм пулеметами ПКТМ. Орудие, в зависимости от типа применяемых боеприпасов, способно уничтожать наземные цели на дальностях 2000-3600 метров, а также малоскоростные низколетящие объекты на высотах до 2000 м.

Мощность турбодизельного двигателя — 300 л.с. Скорость по шоссе — 80 км/ч и 9 км/ч на плаву. Запас хода по топливу -700 км.

Полная боевая масса — 16000 кг, вместимость -10 военнослужащих

Вместе с бронетранспортерами также прибыли две бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-К. Выполненные на базе БТР-80, они оснащены специальным сварочным оборудованием, лебедкой длиной 75 метров. Имеющиеся краны двух типов могут поднимать грузы весом 1500 кг и 800 кг соответственно.

В качестве вооружения применен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2000 патронов. Характеристики подвижности аналогичны БТР-82А. Запас хода — 600 км. Вес — 14500 кг. Экипаж — 4 человека.

Прибытие второй партии таких боевых машин ожидается в ноябре текущего года.