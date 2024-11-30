«Союзный станок» шагает по России и Белоруссии

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От идеи до реализации — менее года. Именно такой срок потребовался, чтобы запустить на ОАО «СтанкоГомель» проект по производству станков со стопроцентной белорусско-российской локализацией. Первая продукция уже отправилась из Гомеля на предприятия Союзного государства.

Уйти от импортного оборудования и комплектующих к технологическому суверенитету — такая необходимость возникла после введения санкций в 2022 году. И это стало мощным толчком к развитию в Союзном государстве станкостроения — «сердца» промышленности, основы основ производства.

О том, как действовали на предприятии, которое одним из первых представило оборудование союзной сборки, рассказывает директор предприятия Анатолий Савенок:

— Сразу началась работа по поиску альтернативных вариантов. Первым шагом стала закупка комплектующих в Китайской Народной Республике, но параллельно решали задачу на 100% локализовать производство, для чего активно изучались возможности предприятий Белоруссии и России.

Поскольку «СтанкоГомель» специализируется на фрезерной группе, итогом совместной работы стал вертикально-фрезерный станок с числовым программным управлением, который сегодня позволяет нам при любых внешних обстоятельствах быть абсолютно автономными.

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Свой первый станок гомельчане представили в Москве на майской международной выставке «Металлообработка-2024», и здесь же он был продан.

В общей сложности до конца года под имеющийся спрос на заводе выпустят 20 станков.

На следующий год планируется более 40 заказов.

В сборочном цеху кипит работа. Каркасы будущих станков обретают финальный облик. В основе «союзника», как его называют многие, модель универсального вертикального консольно-фрезерного агрегата, который выпускался на гомельском заводе и зарекомендовал себя как надёжная рабочая лошадка, проверенная временем.

Начальник управления маркетинга предприятия Сергей Нестерович понятно объясняет, в чем заключалась главная задача:

— Нужно было совместить комплектующие белорусского и российского производства, встроить их в конструкцию имеющегося станка. Однако для нас это не стало большой проблемой, поскольку есть собственное конструкторское бюро и огромный опыт работы. Получили в итоге современный агрегат с системой ЧПУ, которая позволяет при помощи программы проводить одновременную обработку деталей в трех осях.

По начинке станка можно изучать промышленную географию Союзного государства. Литые изделия, механическая обработка деталей, часть ключевых комплектующих — производства «СтанкоГомель», электродвигатели — холдинга «Могилевлифтмаш», кабельная продукция — «Беларускабеля» и Щучинского завода «Автопровод», шарико-винтовые передачи — башкирского ООО «Инмаш», а числовое программное управление — предприятия «Модмаш-Софт» из Нижнего Новгорода, российского производства и электрический шкаф, который идёт в комплекте с ЧПУ…

До конца года под имеющийся спрос на заводе выпустят 20 станков, а на следующий год в «портфеле» у предприятия уже более 40 заказов.

Слесарь механосборочных работ Александр Старовойтов как раз завершает 72-часовой марафон испытаний новенького станка, который со дня на день отправится в белорусский Мозырь, и делится профессиональными наблюдениями:

— Хорошая получилась машина, способная выполнять и ремонтные черновые работы, и обеспечивать крупносерийное высокоточное производство. Станок дает очень качественную обработку деталей любой сложности — будь то железо, чугун или алюминий. Прост в работе. Программное управление интуитивно понятно оператору. По сути, пульт — это планшет или мобильный телефон. Все на сенсорном экране, при помощи которого управляешь заданной программой. Есть в распоряжении и механические кнопки. Станок надёжный, прослужит десятилетия.

На сборку уходит 5-6 дней. С каждым заказчиком ведется индивидуальная работа. Возможности завода позволяют предложить нужный технической процесс, подобрать инструмент, изготовить техоснастку… Пусконаладка, сервисное обслуживание, обучение специалистов, гарантия — все это тоже в арсенале сопровождения союзного оборудования.

На предприятии констатируют: интерес к станкам реально большой. Его универсальность применима к любой сфере машиностроения и оборонки. Пространство для перспективного развития такого оборудования тоже огромное. Уже сейчас «СтанкоГомель» работает над тем, чтобы представить другую актуальную модель универсального фрезеровочного станка с ЧПУ — горизонтальную. Премьеру планируют на весеннюю выставку «Металлообработка-2025» в Москве.

А задача-максимум — поэтапно выйти на белорусско-российскую локализацию при производстве пятиосевых обрабатывающих центров, которые сегодня остро востребованы в промышленности. Их называют самолётами станкостроения. Сергей Нестерович рассказывает, в чем фишка таких технологических монстров:

— Это современные станки последнего поколения, предназначенные для силовой обработки детали одновременно в пяти плоскостях. В автоматизированном процессе участвует до 30 инструментов. Скорость, качество, точность на высочайшем уровне. Сегодня это самое востребованное оборудование во всем мире. Мы начали не так давно выпускать такие центры. Опять же спрос по нарастающей. Теперь ключевая задача для нас — научиться делать эти станки максимально белорусско-российскими.

Чтобы все масштабные задачи выполнить, на предприятии полным ходом реализуется инвестиционный проект по строительству нового цеха. К 2027 году здесь появится еще одна мощная производственная площадка — для прорывных технологических стартов.

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