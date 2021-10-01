«Адмиралтейские верфи» заложили шестой рыболовный траулер

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29 сентября «Адмиралтейские верфи» заложили большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ) «Механик Щербаков». Судно стало шестым в серии, строящейся для Русской рыбопромышленной компании.

Основные характеристики большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192: вместимость грузовых трюмов — 5500 м3; длина — 108 м; ширина — 21 м; автономность по запасам топлива — 45 суток; экипаж — 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса; скорость полного хода — 15 узлов.

Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для добычи минтая и сельди пелагическим тралом на Восточном побережье Российской Федерации, в Баренцевом и Охотском морях. Мощности рыбоперерабатывающей и рыбомукомольной фабрик позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно. Благодаря возможности вести промысел рыбы в отдаленных от берега районах, новые суда будут способствовать укреплению позиций российского добывающего флота в мировом океане.

© admship.ru

Серия закладывается парами, по два судна в год. На первом траулере «Капитан Вдовиченко», который был спущен на воду в марте 2020 года, произведены пуски главных дизелей, котлов, вспомогательных дизель-генераторов и другие работы. На втором судне серии, «Механик Маслак», спущенном в июне прошлого года, принято топливо, началась промывка топливных систем дизель-генераторов и главного двигателя на чистоту и другие работы. Спуск третьего траулера — «Механик Сизов» состоялся 25 июля 2021 года. Четвертое судно серии спущено на воду 24 сентября текущего года, «Капитан Юнак» — пятое судно серии, заложено 5 июня этого года.

Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для добычи минтая и сельди пелагическим тралом на Восточном побережье РФ, в Баренцевом и Охотском морях. Мощности рыбоперерабатывающей и рыбомукомольной фабрик на судах позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно. Благодаря возможности вести промысел рыбы в отдаленных от берега районах, новые суда будут способствовать укреплению позиций российского добывающего флота в мировом океане.

Всего на «Адмиралтейских верфях» было построено 34 судна для рыбопромысловой отрасли страны. Среди них траулеры, плавучие рыбоконсервные заводы, рыбоперерабатывающие базы. В том числе уникальная, крупнейшая в стране база «Восток», построенная Ленинградским Адмиралтейским объединением ровно 50 лет назад, в 1971 году.