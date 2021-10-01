Электропоезд «Ласточка». 200 за 6 лет

История электропоездов «Ласточка» началась на заводе «Сименс» в Германии. С 2012 по 2014 год там было выпущено 54 электропоезда ЭС1, созданых на основе платформы «Siemens Desiro». А уже в 2014 году на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме был изготовлен первый отечественный электропоезд «Ласточка» модификации ЭС2Г. За шесть лет завод выпустил 200 «Ласточек» трёх модификаций (ЭС1П / ЭС2Г / ЭС2ГП).

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С 2014 года уровень локализации «Ласточки» вырос с 55% до 80-85% в зависимости от модификации, а к 2026 году может достигнуть 96%.

Электропоезда «Ласточка» работают на пригородных маршрутах, маршрутах дальнего следования и на Московском центральном кольце (МЦК). На сентябрь 2021 года «Ласточки» курсируют в 32 регионах России, а в 24 из них они задействованы в пригородном пассажирском сообщении. В 2021 году электропоезд «Ласточка» на регулярной основе связал Москву и Минск став международным. Хотя, свой первый международный рейс поезд совершил ещё в 2019 году по маршруту Санкт-Петербург — Иматра (Финляндия).

Динамика выпуска поездов ЭС1/ЭС2Г «Ласточка» на заводах в Германии и в России. © Фото из открытых источников

Количество пассажиров, перевезённых поездами «Ласточка» формирования АО «ФПК» в дальнем следовании увеличилось с 370 тыс. до 7,8 млн. в 2019 году.

На МЦК «Ласточки» перевезли за 5 лет 633 млн. пассажиров. 25 декабря 2019 года Московское центральное кольцо установило рекорд: в этот день «Ласточки» перевезли 581 112 пассажиров. Всего на МЦК работает 51 состав.

Динамика количества пассажиров, перевезенных поездами "Ласточка" по МЦК © Фото из открытых источников

Доля пассажиров, перевезенных поездами «Ласточка» в пригородном сообщении также растёт. В допандемийном 2019 году Северо-Западная ППК перевезла поездами «Ласточка» около 15% пассажиров, Московско-Тверская ППК перевезла почти треть всех пассажиров, а калининградскими «Ласточками» в 2020 году воспользовались 79% от общего количества пассажиров пригородных поездов.

Автор: Алексей Поветкин