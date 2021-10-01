На Неве-2021 представили катер с российским двигателем и водометом

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Наша команда оказалась на XVI Международной выставке «НЕВА 2021». И сразу наткнулась на острую и волнующую тему: перспективы производства российских дизельных двигателей для маломерных судов. Представитель машиностроительного предприятия «Винета» поделился своим мнением на этот счёт, а также рассказал, насколько важен российский дизель для новых катеров.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ajh9W3B-E6c