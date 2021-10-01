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На станции Черняховск в Калининградской области открыт новый терминально-логистический центр (ТЛЦ) «Восток — Запад». Он создан в соответствии с соглашением, которое было заключено в 2020 году между Минтрансом России, ОАО «РЖД» и правительством Калининградской области по реализации в регионе федерального проекта «Транспортно-логистические центры».

Центр ориентирован на экспортные и импортные перевозки, а также на обработку транзитных контейнеров, следующих в сообщении между Азией и Европой. В перспективе он может стать одним из ключевых транспортно-логистических хабов на Новом шелковом пути. Здесь контейнеры будут перегружаться с поездов широкой российской колеи (1 520 мм) на поезда европейской колеи (1 435 мм) и отправляться по назначению. Терминал оснащен мощным козловым краном с пролетом под четыре погрузочно-выгрузочных пути с совмещенной колеей. Перерабатывающая способность комплекса составит 450 тыс. контейнеров ДФЭ в год.

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Его близость к погранпереходу Железнодорожный (Россия) — Скандава (Польша) позволит наращивать перевозки в условиях, когда другие пункты пропуска, в частности белорусско-польские, достигли предела пропускной способности.

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Сразу после открытия новый терминал будет обслуживать транзитные сервисы ОТЛК ЕРА по направлению Китай — Европа — Китай, а также регулярные контейнерные поезда в сообщении с подмосковным ТЛЦ «Белый Раст». Кроме того, через него запланирована доставка автокомплектующих из Европы для калининградского предприятия «Автотор».

Оператор терминала — ООО «ТЛЦ «Восток — Запад» — совместное предприятие холдинга «РЖД» и группы компаний «Новик».