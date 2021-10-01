Дизели Пежо российского производства начали поставлять на экспорт

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Концерн Stellantis начал поставлять на свои заводы в странах Западной Европы моторы российского производства — первая отгрузка прошла в сентябре, сообщила 1 октября пресс-служба компании. С сегодняшнего дня экспортные поставки за пределы России станут еженедельными.

Напомним, на заводе «ПСМА Рус» в Калуге с мая 2021 года производят 1,6-литровый турбодизель PSA DV6 серии HDi, его мощность — 90 л.с., крутящий момент — 215-230 Нм. В России им комплектуются калужские седаны Citroen C4 и Peugeot 408, легкие коммерческие автомобили Peugeot моделей Partner, Expert, Traveller, Opel моделей Combo Cargo, Combo Life, Zafira Life, Vivaro, Citroen моделей Jumpy и Berlingo, Jumpy.

Напомним, в июле Stellantis объявил о создании на базе завода в Калуге экспортного хаба по поставкам автомобилей и двигателей в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку. Кроме того, на мощностях предприятия организуют до конца 2022-го производство легкого вэна Fiat Scudo. Речь идет о машине на платформе K0, что породнит ее с Peugeot Expert. Предполагаемый объем на экспорт — внушительные 30 000 автомобилей в год.