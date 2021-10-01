АК «Россия» получила очередной Суперджет 100
1 октября борт RA-89169 (95209) «Горно-Алтайск» перелетел из Жуковского в Шереметьево. Борт оборудован салоном экономического класса и рассчитан на перевозку 100 пассажиров. Первый полёт совершил 21 июня 2021 года.
Источник: https://www.flightradar24.com
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