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Авиация

АК «Россия» получила очередной Суперджет 100

 © www.flightradar24.com

1 октября борт RA-89169 (95209) «Горно-Алтайск» перелетел из Жуковского в Шереметьево. Борт оборудован салоном экономического класса и рассчитан на перевозку 100 пассажиров. Первый полёт совершил 21 июня 2021 года.

 © www.flightradar24.com

Фото: https://aviafor...a.48178/page-21

Источник: https://www.flightradar24.com

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SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, АК"Россия"
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