В Татарстане открыто рабочее движение по новому мосту через реку Свиягу

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По новому сооружению, расположенному на 757-м км автодороги М-7 «Волга», открыт проезд в обоих направлениях. Старый мост, 1996 года постройки, закрыт для движения в связи с началом работ по реконструкции.

Специалисты за два года построили соответствующий всем нормативным требованиям мост протяженностью 392 м и около семи км автоподходов к нему. Искусственное сооружение выполнено из современных материалов и рассчитано на нагрузку — более 100 тонн. Для обеспечения надлежащего уровня безопасности движения на мосту установили электроосвещение, металлическое барьерное ограждение, а также знаки судоходной навигации.

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Теперь мостовикам предстоит отремонтировать железобетонные опоры искусственного существующего моста через Свиягу протяженностью 389 м, усилить существующее пролетное строение дополнительными элементами металлоконструкций, заменить опорные части под пролетным строением и обновить дорожное покрытие. Реконструкция подходов к сооружению ведется с опережением графика. На всем протяжении участка установят линии электроосвещения. Транспортные потоки разделят осевым барьерным ограждением, что позволит исключить ДТП, причиной которых становятся выезды на встречную полосу.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год. Общая стоимость объекта — 4 млрд 636 млн рублей, в 2021 году запланировано выполнить работы на 1 млрд 329 млн рублей.

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru

© tatar-inform.ru