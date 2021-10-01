В Татарстане открыто рабочее движение по новому мосту через реку Свиягу
По новому сооружению, расположенному на 757-м км автодороги М-7 «Волга», открыт проезд в обоих направлениях. Старый мост, 1996 года постройки, закрыт для движения в связи с началом работ по реконструкции.
Специалисты за два года построили соответствующий всем нормативным требованиям мост протяженностью 392 м и около семи км автоподходов к нему. Искусственное сооружение выполнено из современных материалов и рассчитано на нагрузку — более 100 тонн. Для обеспечения надлежащего уровня безопасности движения на мосту установили электроосвещение, металлическое барьерное ограждение, а также знаки судоходной навигации.
Теперь мостовикам предстоит отремонтировать железобетонные опоры искусственного существующего моста через Свиягу протяженностью 389 м, усилить существующее пролетное строение дополнительными элементами металлоконструкций, заменить опорные части под пролетным строением и обновить дорожное покрытие. Реконструкция подходов к сооружению ведется с опережением графика. На всем протяжении участка установят линии электроосвещения. Транспортные потоки разделят осевым барьерным ограждением, что позволит исключить ДТП, причиной которых становятся выезды на встречную полосу.
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год. Общая стоимость объекта — 4 млрд 636 млн рублей, в 2021 году запланировано выполнить работы на 1 млрд 329 млн рублей.
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