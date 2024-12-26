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В Татарстане запустили движение по новой платной автомобильной дороге Алексеевское — Альметьевск, которая является частью трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5). Об этом сообщает пресс-служба раиса.

Это первая в республике дорога высшей категории I, А с разрешенной скоростью до 150 км/ч. Трасса протяженностью 145 км проходит через пять районов Татарстана и в дальнейшем соединит федеральные магистрали М-7 «Волга» и М-5 «Урал». Проект реализован в рамках первой в регионе дорожной концессии с участием частного инвестора и федеральной поддержки.

В пресс-службе отметили, что новая магистраль позволит направить дополнительный трафик по трассе М-12 «Восток», а также сократить время в пути для грузоперевозчиков. Кроме того, она станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

Ранее сообщалось, что стоимость проезда по автодороге Алексеевское — Альметьевск составит от 4,5 до 18 руб./км. Полная поездка по всей трассе обойдется в 653 руб.

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