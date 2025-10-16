Новости дорожного хозяйства
В Татарстане открыт объезд села Сокуры
Длина объезда села Сокуры составляет 23,2 км. Проект предусматривает строительство и реконструкцию региональной дороги Р-239 на участке с 20-го по 43-й километр.
Ширина проезжей части — 15 метров, количество полос — 4, ширина каждой полосы — 3,75 метра, ширина центральной разделительной полосы — 3 метра.
Новая дорога повысит транспортную доступность для жителей, будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых инфраструктурных объектов и новых рабочих мест, обеспечит обход большегрузного и прочего транзитного транспорта, минуя загруженную улично-дорожную сеть села Сокуры.
В часы пик время проезда сократится с часа до пяти минут. Жители смогут комфортно добираться из Казани и аэропорта до трассы М-12 «Восток».
В Карелии капитально отремонтировали 15 км федералки А-215 на подъезде к Петрозаводску
Работы с 58-го по 74-й км закончили с опережением срока: здесь привели участок в порядок и ликвидировали грунтовый разрыв. Трасса А-215 проходит по западному побережью Онежского озера, соединяя Карелию с Ленобластью, и востребована у местных жителей и туристов, поэтому её обновление сделает проезд доступнее и комфортнее.
