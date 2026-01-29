Модернизированный участок появился у Среднего Девятово. Село находится в 50 км от Казани, если двигаться от столицы региона на юго-восток.

Отрезок здесь не только расширили, но и привели в порядок всю конструкцию трассы: усилили и обновили дорожную одежду, а в основание добавили переработанные материалы.

Вдоль федералки установили шесть современных остановок вместо устаревших, оборудовали тротуары, пешеходные переходы, отремонтировали площадку отдыха для водителей на 45-м км.Расширение трассы продолжится. В 2026-м планируем завершить реконструкцию с 30-го по 43-й км, после чего дорога от Казани до Смолдеярово будет четырёхполосной.