MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 24
termometrix Дорожное строительство

Четырёхполосными стали ещё 10 км трассы Р-239 в Татарстане

Модернизированный участок появился у Среднего Девятово. Село находится в 50 км от Казани, если двигаться от столицы региона на юго-восток.

Отрезок здесь не только расширили, но и привели в порядок всю конструкцию трассы: усилили и обновили дорожную одежду, а в основание добавили переработанные материалы.

Вдоль федералки установили шесть современных остановок вместо устаревших, оборудовали тротуары, пешеходные переходы, отремонтировали площадку отдыха для водителей на 45-м км.Расширение трассы продолжится. В 2026-м планируем завершить реконструкцию с 30-го по 43-й км, после чего дорога от Казани до Смолдеярово будет четырёхполосной.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: vk.com

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт