Четырёхполосными стали ещё 10 км трассы Р-239 в Татарстане
Модернизированный участок появился у Среднего Девятово. Село находится в 50 км от Казани, если двигаться от столицы региона на юго-восток.
Отрезок здесь не только расширили, но и привели в порядок всю конструкцию трассы: усилили и обновили дорожную одежду, а в основание добавили переработанные материалы.
Вдоль федералки установили шесть современных остановок вместо устаревших, оборудовали тротуары, пешеходные переходы, отремонтировали площадку отдыха для водителей на 45-м км.Расширение трассы продолжится. В 2026-м планируем завершить реконструкцию с 30-го по 43-й км, после чего дорога от Казани до Смолдеярово будет четырёхполосной.
