Новороссийский зерновой терминал сегодня и завтра. Фоторепортаж
Новороссийский зерновой терминал — один из крупнейших в Российской Федерации комплекс по перевалке зерновых культур, расположенный на Черноморском побережье. Его максимальная мощность составляет 6,5 миллионов тонн в год. Это сопоставимо с годовым импортом пшеницы Филиппин (6,8 млн тонн) или Бангладеша (7 млн тонн).
Терминал принадлежит компании «Деметра-Холдинг» — крупному вертикально интегрированному зерновому холдингу, объединяющему зерновые и логистические активы.
Строительство терминала началось в 2004 году. В августе 2007-го была проведена опытная перевалка зерновых культур и в мае 2008 года НЗТ был введён в эксплуатацию.
Моё первое знакомство с терминалом состоялось в 2015 году, когда, снимая с высоких точек железнодорожную станцию «Новороссийск», я обратил внимание на причал, где стояли двое судов под погрузкой. Мой сопровождающий сказал, что это грузят зерно. Я тогда отметил про себя, что было бы хорошо поснимать там. И вот… Кто знаком с творчеством Макса Фрая, то поймет фразу: «Так или иначе, рано или поздно». Так что прошло 6 лет. Я стою в зерновом терминале и снимаю для них процесс перевалки зерна. Это оказалось очень интересным!
Новороссийский зерновой терминал сегодня
Инфраструктура комплекса позволяет принимать зерно с автомобильного и железнодорожного транспорта. Для соблюдения качества зерна и его доставки конечному покупателю в короткие сроки, необходимы современное технологическое оборудование, развитая инфраструктура и строгое соблюдение правил по приему, хранению и отгрузки товара.
1. Этот кадр я сделал в 2015 году — терминал загружен работой по полной:
2. Общий вид на терминал с мола:
3. Силосы для хранения зерна. Общая ёмкость 126 000 тонн:
4. Терминал способен принимать суда длиной до 229 метров, шириной до 38 метров и максимальной осадкой до 13 метров. Но чтобы загрузить судно зерном, его надо доставить на терминал. Как я сказал выше, комплекс позволяет осуществлять железнодорожную и автомобильную разгрузку.
5. После взвешивания каждого автомобильного поезда из кузова берутся пробы для лабораторного исследования. В компании, кстати, действует правило, что автовозы с перевесом категорически не обслуживаются. Это принципиальная позиция для сохранения дорог в регионе.
6. В лаборатории проводится экспресс анализ, который определяет основные показатели зерна. Анализов дальше будет ещё много, но вот первичный делают сразу. Только после этого зерновоз поступает на разгрузку.
7. Разгрузочные устройства позволяют одновременно обслужить три грузовика. Общая производительность — 1200 тонн в час.
8. В 2020 году было разгружено 65,9 тыс. зерновозов.
9. Услугами НЗТ пользуются более 500 сельхозпроизводителей в год. От успешной деятельности терминала зависит работа подрядных компаний и перевозчиков.
10. По системе транспортеров зерно поступает в промежуточные силосы, так называемые «автомобильные»:
11. Различное оборудование на силосах:
12. Малые силосы для первичного накопления зерна с автомашин. Общая протяженность автодорог на терминале — 1.5 км.
13. А вот устройство приёма с железнодорожного транспорта позволяет одновременно разгружать шесть вагонов (три пути по два вагона) общей производительностью 2400 тонн в час.
14. Протяженность жд путей на терминале составляет 2,5 километра.
15. Редкий кадр пустого устройства:
16. Справа пустой состав. А по среднему пути маневровый локомотив уже подает груженый:
17. Разгрузка зерна из железнодорожного вагона:
18. Как оказалось, в силосах можно хранить зерно разного качества. Уже на отгрузке, смешивая зерно из разных силосах, получают именно те параметры, которые нужны заказчику:
19. Максимальная мощность по перевалке зерновых была зафиксирована здесь в 2018 году: тогда объём перевалки зерна составил 6,3 млн тонн.
20. Из различных устройств приемки и маленьких автомобильных силосов зерно поступает на верхнюю галерею, где высыпается в большие силоса:
21. Балкер Araya (Дедвейт примерно 29 000 тонн) уже загружен зерном и ждёт погоду, чтобы выйти из порта:
22. Как я написал выше, общая ёмкость терминала — 126 000 тонн. Это с учетом всех силосов, конвейеров, силосов первичного накопления и так далее. А вот только большой силос имеет ёмкость 14 300 тонн. Есть ещё чуть поменьше — всего лишь 10 600 тонн. А общей ёмкости как раз хватает загрузки двух судов по 60 тысяч тонн.
23. Транспортер под силосами. Именно с него начинается путь зерна на экспорт.
24. Причал оснащен двумя судопогрузочными машинами общей производительностью 1600 тонн в час.:
25. Зерновая галерея с транспортёрами:
26. Перевалка зерна — один из важнейших этапов его отправки на экспорт и Новороссийский зерновой терминал играет здесь ключевую роль.
Что дальше?
Впереди строительство второй очереди терминала. Будут возведены новые силоса, продлён причал в море и установлены новые транспортеры. Всё это позволит расширить мощности и увеличить экспорт.
Комплексная программа развития Новороссийского зернового терминала до 2025 года предусматривает расширение автомобильной и железнодорожной инфраструктуры терминала, а также строительство нового устройства приёма зерна из автотранспорта и парка силосов.
Программа включает работы и по удлинению существующей пристани № 3 в порту Новороссийск, и по строительству на ней двух новых глубоководных причалов, способных принимать суда класса Panamax.
Также проектом предусмотрено создание транспортной зерновой эстакады и комплекса вспомогательных и инфраструктурных сооружений.
И напоследок просто симпатичные фото:
Фоторепортаж Александра Попова
Читайте также...
- Обзор новых и реконструированных спортивных комплексов
- В Краснодаре открыли новый детский сад
- Завершён первый этап строительства грузового порта в Тамани
02.10.2103:09:53
02.10.2110:45:25