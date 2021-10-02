Новороссийский зерновой терминал сегодня и завтра. Фоторепортаж

© nzt.ru

Новороссийский зерновой терминал — один из крупнейших в Российской Федерации комплекс по перевалке зерновых культур, расположенный на Черноморском побережье. Его максимальная мощность составляет 6,5 миллионов тонн в год. Это сопоставимо с годовым импортом пшеницы Филиппин (6,8 млн тонн) или Бангладеша (7 млн тонн).

Терминал принадлежит компании «Деметра-Холдинг» — крупному вертикально интегрированному зерновому холдингу, объединяющему зерновые и логистические активы.

© russos.ru

Строительство терминала началось в 2004 году. В августе 2007-го была проведена опытная перевалка зерновых культур и в мае 2008 года НЗТ был введён в эксплуатацию.

Моё первое знакомство с терминалом состоялось в 2015 году, когда, снимая с высоких точек железнодорожную станцию «Новороссийск», я обратил внимание на причал, где стояли двое судов под погрузкой. Мой сопровождающий сказал, что это грузят зерно. Я тогда отметил про себя, что было бы хорошо поснимать там. И вот… Кто знаком с творчеством Макса Фрая, то поймет фразу: «Так или иначе, рано или поздно». Так что прошло 6 лет. Я стою в зерновом терминале и снимаю для них процесс перевалки зерна. Это оказалось очень интересным!

Новороссийский зерновой терминал сегодня

Инфраструктура комплекса позволяет принимать зерно с автомобильного и железнодорожного транспорта. Для соблюдения качества зерна и его доставки конечному покупателю в короткие сроки, необходимы современное технологическое оборудование, развитая инфраструктура и строгое соблюдение правил по приему, хранению и отгрузки товара.

1. Этот кадр я сделал в 2015 году — терминал загружен работой по полной:

© russos.ru

2. Общий вид на терминал с мола:

© russos.ru

3. Силосы для хранения зерна. Общая ёмкость 126 000 тонн:

© russos.ru

4. Терминал способен принимать суда длиной до 229 метров, шириной до 38 метров и максимальной осадкой до 13 метров. Но чтобы загрузить судно зерном, его надо доставить на терминал. Как я сказал выше, комплекс позволяет осуществлять железнодорожную и автомобильную разгрузку.

© russos.ru

5. После взвешивания каждого автомобильного поезда из кузова берутся пробы для лабораторного исследования. В компании, кстати, действует правило, что автовозы с перевесом категорически не обслуживаются. Это принципиальная позиция для сохранения дорог в регионе.

© russos.ru

6. В лаборатории проводится экспресс анализ, который определяет основные показатели зерна. Анализов дальше будет ещё много, но вот первичный делают сразу. Только после этого зерновоз поступает на разгрузку.

© russos.ru

7. Разгрузочные устройства позволяют одновременно обслужить три грузовика. Общая производительность — 1200 тонн в час.

© russos.ru

8. В 2020 году было разгружено 65,9 тыс. зерновозов.

© russos.ru

9. Услугами НЗТ пользуются более 500 сельхозпроизводителей в год. От успешной деятельности терминала зависит работа подрядных компаний и перевозчиков.

© russos.ru

10. По системе транспортеров зерно поступает в промежуточные силосы, так называемые «автомобильные»:

© russos.ru

11. Различное оборудование на силосах:

© russos.ru

12. Малые силосы для первичного накопления зерна с автомашин. Общая протяженность автодорог на терминале — 1.5 км.

© russos.ru

13. А вот устройство приёма с железнодорожного транспорта позволяет одновременно разгружать шесть вагонов (три пути по два вагона) общей производительностью 2400 тонн в час.

© russos.ru

14. Протяженность жд путей на терминале составляет 2,5 километра.

© russos.ru

15. Редкий кадр пустого устройства:

© russos.ru

16. Справа пустой состав. А по среднему пути маневровый локомотив уже подает груженый:

© russos.ru

17. Разгрузка зерна из железнодорожного вагона:

© russos.ru

18. Как оказалось, в силосах можно хранить зерно разного качества. Уже на отгрузке, смешивая зерно из разных силосах, получают именно те параметры, которые нужны заказчику:

© russos.ru

19. Максимальная мощность по перевалке зерновых была зафиксирована здесь в 2018 году: тогда объём перевалки зерна составил 6,3 млн тонн.

© russos.ru

20. Из различных устройств приемки и маленьких автомобильных силосов зерно поступает на верхнюю галерею, где высыпается в большие силоса:

© russos.ru

21. Балкер Araya (Дедвейт примерно 29 000 тонн) уже загружен зерном и ждёт погоду, чтобы выйти из порта:

© russos.ru

22. Как я написал выше, общая ёмкость терминала — 126 000 тонн. Это с учетом всех силосов, конвейеров, силосов первичного накопления и так далее. А вот только большой силос имеет ёмкость 14 300 тонн. Есть ещё чуть поменьше — всего лишь 10 600 тонн. А общей ёмкости как раз хватает загрузки двух судов по 60 тысяч тонн.

© russos.ru

23. Транспортер под силосами. Именно с него начинается путь зерна на экспорт.

© russos.ru

24. Причал оснащен двумя судопогрузочными машинами общей производительностью 1600 тонн в час.:

© russos.ru

25. Зерновая галерея с транспортёрами:

© russos.ru

26. Перевалка зерна — один из важнейших этапов его отправки на экспорт и Новороссийский зерновой терминал играет здесь ключевую роль.

© russos.ru

Что дальше?

Впереди строительство второй очереди терминала. Будут возведены новые силоса, продлён причал в море и установлены новые транспортеры. Всё это позволит расширить мощности и увеличить экспорт.

Комплексная программа развития Новороссийского зернового терминала до 2025 года предусматривает расширение автомобильной и железнодорожной инфраструктуры терминала, а также строительство нового устройства приёма зерна из автотранспорта и парка силосов.

Программа включает работы и по удлинению существующей пристани № 3 в порту Новороссийск, и по строительству на ней двух новых глубоководных причалов, способных принимать суда класса Panamax.

Также проектом предусмотрено создание транспортной зерновой эстакады и комплекса вспомогательных и инфраструктурных сооружений.

И напоследок просто симпатичные фото:

© russos.livejournal.com

© russos.livejournal.com

© russos.livejournal.com

© russos.livejournal.com

© russos.livejournal.com

© russos.livejournal.com

Фоторепортаж Александра Попова

https://nzt.ru/company/