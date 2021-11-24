В регионах открыты новые спортивные объекты 20 часть ( 2021 г.)

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Хабаровский край

г.Николаевск- на Амуре

28 октября в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края состоялась торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Чайка» с ледовым полем. Спортивный объект построен в рамках программы «Газпром — детям».

© invest.gazprom.ru

Площадь нового физкультурно-оздоровительного комплекса — более 4 тыс. квадратных метров. В нем разместилась арена с искусственным льдом размером 60 на 30 метров, разминочный зал, тренерская, раздевалки и технические помещения. Комплекс позволяет проводить круглогодичные занятия хоккеем и фигурным катанием. Пропускная способность сооружения 150 человек в смену. ФОК укомплектован современным спортивным и инженерным оборудованием. Для обслуживания арены приобретены ледозаливочная и бортоподрезочная машины. При строительстве здания выполнено благоустройство прилегающей территории, установлены малые архитектурные формы.

https://invest....ws/2021/11/252/

Два в одном: в Липецке открыли уникальный комплекс для детей © lipeck.io-n.ru

Липецкая область

г.Липецк

В Липецке торжественно открыли спортивно-образовательный комплекс «Олимпик». Он расположился на улице Шерстобитова,7. Это с ноля построенное здание, специально для развития детей.

Два в одном: в Липецке открыли уникальный комплекс для детей © lipeck.io-n.ru

«Олимпик» — уникальный детский центр. Он поможет всесторонне развить детей, вырастить будущих чемпионов с несгибаемой силой духа и уважительном отношением к обществу. В нем будут заниматься с детьми в возрасте от 4 лет. Ребят приглашают заниматься боксом, пулевой стрельбой, кикбоксингом, художественной гимнастикой и дзюдо.

https://gorod48...u/news/1919632/

https://lipeck....eks-dlia-detei/

© mo-yamal.ru

Ямало-Ненецкий автономный округ

пос. Новый Порт

Реализуя одно из направлений нацпроекта — «Спорт норма жизни» — в посёлке возвели спортивно-оздоровительный комплекс, в котором новопортовцы уже могут заниматься как на тренажёрах, так и наиболее популярными у северян видами спорта: мини-футболом, баскетболом, волейболом. Также тут открыта секция настольного тенниса, а в планах начать занятия фитнесом.

© mo-yamal.ru

Одновременно со спортивным комплексом в Новом Порту открыли уличную футбольную площадку. Вкупе с действующими в селе крытым хоккейным кортом и велороллердромом новые объекты станут мощным толчком для развития спорта и в селе, и в районе в целом.

https://www.mo-...u/novosti/12378

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Пермский край

д.Петровка

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), возведенный в Петровке, представляет из себя полноценный стадион. Он включает не только футбольное поле и беговые дорожки. Также он оборудован площадками для занятий баскетболом и волейболом, кроме того, там установлены уличные тренажеры.

6151fefc7182a_c0b07e7a-6c17-4286-82b8-6eb28e031154.jpg © permkrai.ru

https://permkra...-novyy-stadion/

Тамбовская область

В г. Тамбове открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Уникальное спортсооружение появилось на территории ДЮСШ № 1 по улице Широкой.

© cdn.er.ru

ФОК открытого типа впервые построен в регионе. Он позволяет заниматься футболом, баскетболом, волейболом, лёгкой атлетикой; есть возможность привести себя в норму на уличных тренажёрах. Также здесь есть раздевалка и трибуна на 100 мест.

https://top68.r...kompleks-123296

https://proekty....ru/node/210121