В Волгоградской области открыто пожарное депо
По счету сотым в регионе стало пожарное депо, торжественно открытое 1 октября в хуторе Тормосин Чернышковского района Волгоградской области.
Под его защитой находятся отныне семь населённых пунктов Тормосиновского сельского поселения, где проживают более трёх тысяч человек. Круглосуточно в новом депо несут дежурство 10 прошедших спецподготовку пожарных спасателей.
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