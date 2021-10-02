В Волгоградской области открыто пожарное депо

По счету сотым в регионе стало пожарное депо, торжественно открытое 1 октября в хуторе Тормосин Чернышковского района Волгоградской области.

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Под его защитой находятся отныне семь населённых пунктов Тормосиновского сельского поселения, где проживают более трёх тысяч человек. Круглосуточно в новом депо несут дежурство 10 прошедших спецподготовку пожарных спасателей.