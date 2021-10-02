Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ в сентябре 2021 года составил 80,9%
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Запущены в работу первая и вторая технологические линии Амурского ГПЗ.
Введена в работу первая установка выделения, сжижения и затаривания гелия мощностью 20 млн куб. м гелия в год.
Началась отгрузка гелия с Амурского ГПЗ на крупнейший в мире гелиевый хаб «Газпрома» во Владивостоке.
На третьей технологической линии смонтировано 89% технологических трубопроводов, ведутся их испытания на прочность.
На подстанции установок выделения ШФЛУ и гелия завершаются пуско-наладочные работы, идет подготовка к подаче напряжения.
На агрегатах второй гелиевой установки завершены сварочно-монтажные работы и испытания прочность, ведется подготовка систем к передаче в пуско-наладочные работы.
На пятой технологической линии проводится сборка модулей холодного блока. Ведутся работы по облицовке зданий.
На шестой технологической линии производятся работы по огнезащите основных металлоконструкций и устройству фундаментов для крупногабаритного оборудования.
Успешно завершена навигация 2021 года. Доставлена 51 единица крупногабаритного тяжеловесного груза общим весом более 5,5 тыс. тонн.
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02.10.2121:06:28