Ход строительства новой спортивной арены в Омске

© cdn.tribuna.com

Менее чем через год «Авангард» вернётся домой. За всё то время, пока «ястребы» квартируют в Балашихе, это в принципе было аксиомой, но сейчас, когда видишь, как на глазах растёт новая красавица арена, отпадают последние сомнения.

© cdn.tribuna.com

На левом берегу Иртыша уже возвышается полноценное здание с наполовину закрытой крышей. Возведены все перекрытия, пройден этап монтажа конструктивных решений, завершается устройство монолитного железобетонного каркаса. Уже завершён монтаж трибун первого яруса, да и вообще прекрасно просматривается как внутренняя чаша стадиона, так и внешние очертания будущей арены.

© cdn.tribuna.com

Глядя на всё это даже не верится, что ещё год назад на этом месте было лишь свайное поле, и стройка только начинала переход в активную фазу. Сейчас же готовность арены уже составляет 35%, при этом самый сложный этап пройден — дальше пойдёт намного быстрее.

«Арена-Омск» уже сейчас в том состоянии, когда начинаешь чувствовать её будущую атмосферу. Уже можно походить по коридорам и лестницам, посмотреть на трибуны и представить хоккейную коробку. Уже знаешь, где будет пресс-центр, раздевалки и VIP-ложи. Да и вокруг стадиона растёт инфраструктура: часть парковок уже в асфальте, устанавливаются инженерные наружные сети, ведутся активные работы на контрольно-пропускных пунктах для зрителей. Всё бурлит, кипит и не останавливается, даже во время визита высоких гостей.

© cdn.tribuna.com

Собственными глазами уже смотришь на то, что ещё недавно видел только на макетах — шестиэтажный огромный овал, которому, по сути, осталось только прихорошиться фасадами и иллюминацией, чтобы внешне превратиться в тот красавец-стадион, куда уже в следующем сентябре переедет «Авангард». Ощущение близости этого события на главной стройке Омска увеличивается в разы.

© cdn.tribuna.com

Кстати, говоря проект новой арены — не только для хоккея, но и для города. Стадион окружает большая территория, на которой будут располагаться не одни лишь парковки. Планируется озеленение и строительство целого парка с пешеходными дорожками и разной инфраструктурой, которая будет общедоступна для всех горожан.

Ждать всего этого великолепия осталось недолго. Меньше чем через год «Авангард» вернётся в Омск, и один из самых хоккейных городов нашей страны заживёт прежней жизнью. Но уже в новом дворце.

Пост сделан с содействием блогера artal!