В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А
4 октября 2021 года в Ульяновске совершил первый полёт Ил-76МД-90А с бортовым номером RF-78662 (0207).Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации.
Это второй тяжелый транспортный самолет, собранный на новой поточной линии сборки на ульяновском АО «Авиастар-СП».
Источник: https://www.flightradar24.com
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04.10.2115:29:33